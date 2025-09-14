달서구, 대구 기초지자체 중 최초 ‘사회적경제지원센터’ 문 열어

대구 달서구는 사회적경제 창업부터 판로 확대, 네트워크 구축까지 원스톱 지원 체계인 ‘사회적경제지원센터’가 문을 열고 본격 운영에 들어간다고 14일 밝혔다.

달서구는 대구 9개 구·군 가운데 유일하게 사회적경제지원센터를 건립·운영해 지역 실정에 맞는 정책모델 발굴과 중장기 발전전략 수립, 사회적경제 기업 간 네트워크 구축을 총괄하게 된다. 또한 입주 공간 제공, 교육·컨설팅, 디지털 콘텐츠 제작 지원을 통해 (예비)창업부터 성장 단계까지 기업을 체계적으로 지원한다.

이태훈(가운데) 구청장 등 참석자들이 센터 개소식에서 테이프 커팅식을 하고 있다. 대구 달서구 제공

사회적경제지원센터는 달서구 죽전동 도시재생 뉴딜사업의 일환으로 와룡로53길 47(죽전동)에 대구죽전행복주택과 함께 조성했다. 총사업비 205억원, 부지면적 2445.3㎡, 연면적 4980.95㎡의 지상 7층 규모로 1층은 주차장, 2층은 사회적경제지원센터, 3~7층은 행복주택 50호로 구성했다.

센터 내에는 입주사무실 6실(개별 5·공유 1), 주민홍보관, 중·소회의실(교육장), 디지털 희망스튜디오, 희망카페 등이 있다. 입주사무실은 지난 4월 모집공고와 심사를 거쳐 9개 (예비)창업자(기업)를 선정해 차례대로 입주 중이다. 주민홍보관은 사회적경제 소개 전시·영상·자료 제공과 함께 지역 우수기업의 제품·서비스 상설 전시를 통해 판로 확대와 브랜드 인지도 제고를 지원한다.

디지털 희망스튜디오는 제품 촬영, 콘텐츠 제작, 라이브 커머스 운영 등 신유통 채널 운영을 위한 다목적 공간으로도 활용된다. 또한 희망카페는 공개모집을 통해 선정한 대구달서지역자활센터가 운영을 맡아 주민홍보관·옥외정원과 연계한 열린 복합문화공간으로 만들 예정이다.

달서구는 센터 내 교육장을 활용해 △기업 성장단계 맞춤형 경쟁력 강화 프로그램 △인공지능(AI) 전환 대비 역량 강화 △소셜임팩트 투자유치 컨설팅 △통합돌봄 우선 대응체계 연계 등 실무형 프로그램을 추진해 (예비)창업자의 시장 진입과 기존 기업의 자생력 강화를 뒷받침한다는 계획이다.

이태훈 달서구청장은 “달서구 사회적경제지원센터가 사회적경제 활성화의 허브로서 창업부터 성장, 홍보, 네트워크 구축까지 원스톱 지원을 수행해 도시 활력 회복과 마을공동체 활성화를 이끄는 핵심 경제모델로 자리 잡기를 기대한다”고 말했다.