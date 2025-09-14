“2042년 경제활동인구 1만명 안 되는 시군구 15곳”

한은 ‘인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향 분석’ 보고서

우리나라의 대도시 인구 집중이 심화하면서 2042년에는 경제활동인구가 1만명이 안 되는 시·군·구가 15개까지 늘어날 것이라는 연구 결과가 나왔다. 이 같은 노동인구 불균형을 완화하려면 경제활동 참가율을 늘리는 정책은 큰 효과가 없고, 청년의 대도시 집중을 줄이고 중장년의 중소도시 이동을 장려해야 하는 것으로 나타났다.

14일 한국은행이 발표한 ‘인구변화가 지역별 노동시장에 미치는 영향 분석’ 보고서에 따르면 경제활동인구가 3만명 미만인 기초지자체는 향후 20년간 증가하는 반면 10만명 이상 30만명 미만 지역은 크게 줄고, 30만명 이상 지역은 비슷하게 유지되면서 지역별 노동인구 양극화가 더욱 심화할 전망이다.

경제활동인구란 일할 의사와 능력을 갖춘 사람으로서 만 15세 이상의 취업·실업자를 포함하는 개념이다. 보고서는 실제 노동시장에서 발생하는 수급 불균형을 파악하기 위해 성별·연령·학력별로 인구변화와 경제활동참가율을 분석해 전국 기초지자체 226개의 경제활동인구를 추정했다. 저자는 이철희 서울대 경제학부 교수, 정종우 한은 경제연구원 부연구위원이다.

구체적으로 보면 경제활동인구가 1만명 미만인 기초지자체는 2022년 기준 없으나 2032년 1개, 2042년 15개로 늘어날 전망이다. 1만명 이상 3만명 미만인 기초지자체도 49개에서 66개, 69개로 증가할 전망이다.

반면 경제활동인구가 10만명 이상 20만명 미만인 지역은 2022년 64개에서 2032년 49개, 2042년 41개로 상당 폭 감소할 전망이다. 20만명 이상 30만 미만인 지역도 각각 26개, 27개, 21개로 감소 전환이 예상됐다.

경제활동인구가 30만명을 넘는 지역은 2022년 18개에서 2032년 22개로 증가했다가 2042년 21개로 소폭 감소할 전망이다. 이는 전반적인 인구 감소로 경제활동인구 50만명 이상의 대도시가 2022년 6개에서 2042년 4개로 감소한 영향이다.

자료=한국은행

경제활동인구 변화의 지역적인 양상은 전반적으로 생산연령인구(15~64세) 변화 흐름과 일치했다. 2022년부터 2032년까지 35% 이상 경제활동인구가 감소하는 시·군·구는 주로 경북 및 경남 북부, 광주에 집중됐다. 15% 이상 경제활동인구가 증가하는 지역은 수도권과 세종·대전에 집중됐다.

2042년이 되면 생산연령인구가 35% 이상 감소하는 지역은 강원, 경북, 경남, 전북, 전남 대다수 시·군·구와 충남·충북 일부로까지 확대될 것으로 예측됐다.

지역 간 경제활동인구 격차는 경제활동참가율에 의해서도 영향을 받는 만큼 보고서는 장년, 여성, 청년의 경제활동참가율 제고를 통해 노동인구 쏠림을 완화할 수 있는지 검토했다. 그러나 50~64세 장년, 20∼54세 여성, 20∼34세 청년의 경제활동참가율이 10%포인트 증가했을 때를 가정한 결과 경제활동인구는 늘어도 지역별 불균등 지표는 비슷하거나 더 악화하는 것으로 나타났다.

반면, 노동인구 불균등의 주된 원인인 청년층 인구이동의 지역별 차이가 줄어들 경우 경제활동인구 불균등 추이는 완만해지는 것으로 나타났다. 반면 장년층의 인구이동은 지역 간 불균등을 완화하는 요인으로 작용하고 있어 이것이 사라질 경우 경제활동인구 격차는 더 커지는 것으로 나타났다.

정 연구위원은 “청년층 인구이동이 우리나라 인구 불균형에 좀 더 주요한 영향을 미치는 것은 맞지만, 이들이 (대도시로) 가려는 것을 막는 것은 정책적으로 어려울 수 있다”면서 “장년층은 이미 대도시에서 중소도시로 이동하고 있기 때문에 그러한 경향을 강화하는 정책이 그 대안이 될 수 있다”고 말했다.