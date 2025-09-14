“왜 반말해!”… 지역 축제장서 지인에 흉기 휘두른 50대 주민 체포

전북 무주 지역 축제장에서 지인에게 흉기를 휘둘러 상처를 입힌 50대 주민이 경찰에 붙잡혔다. 이 주민은 늦은밤 축제장 포장마차에서 술을 마시던 중 후배가 반말한다는 이유로 이런 짓을 벌인 것으로 파악됐다.

무주경찰서 전경.

무주경찰서는 살인미수 혐의로 A(50대)씨를 검거해 조사 중이라고 14일 밝혔다.

A씨는 전날 오후 11시15분쯤 무주군 무주읍 지역 반딧불이 축제장 포장마차에서 함께 있던 B(50대)씨와 말다툼하다가 흉기로 찔러 다치게 한 혐의를 받고 있다. B씨는 목 등을 크게 다쳐 의식 불명 상태로 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

조사 결과 이들은 동네 지인 사이로, 함께 술을 마신 후 말다툼을 벌였던 것으로 전해졌다. A씨는 경찰 조사에서 “(피해자가) 나이가 적어 동생뻘인데 반말해서 홧김에 저지른 일”이라는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “A씨와 주변 목격자 등을 상대로 정확한 사건 경위를 파악 중”이라며 “조사 내용을 토대로 구속영장 신청을 검토할 것”이라고 말했다.