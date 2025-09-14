이혜정, ♥의사 남편 ‘불륜 현장’ 덮쳤다 “내연녀 집 찾아가니 ‘천박하다’고”

요리연구가 이혜정이 과거 남편의 외도를 목격했던 충격적인 경험을 공개했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

지난 13일 방송된 MBN 예능프로그램 ‘속풀이쇼 동치미’에서는 노사연, 이혜정, 이순실, 김혜숙이 출연해 ‘기 세다고 놀리지 말아요’라는 주제로 솔직한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 ‘남편이 바람을 피운다면?’이라는 질문이 나오자, 이혜정은 과거 남편의 외도를 목격한 순간을 떠올렸다.

한때 요리교실 준비로 바쁘던 시절, 병을 앓게 된 이혜정은 남편이 “점심시간에 와서 주사를 놓고 가겠다”는 말한 일을 회상했다. 수업을 마치고 귀가하던 그는 엘리베이터 앞에서 남편과 낯선 여성을 마주쳤다.

그는 “내가 ‘XX아빠’ 불렀는데 그 여자가 도망갔다. 차라리 가만히 있었으면 몰랐을 텐데 동시에 남편도 같이 도망쳤다. 내가 너무 괘씸해서 남편을 쫓아가서 붙잡았다”고 말했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

이혜정은 당시 심정을 털어놓으며 “내 손이 달달 떨렸다. 순간 ‘이 사람 죽여 살려’ 고민했다. 남편 붙잡았을 때 진짜 때려도 시원치 않았는데 고민하다 놓으면서 '일찍 오세요' 하고 갔다”고 전했다.

하지만 남편은 자정이 돼서야 집에 돌아왔고, 이혜정은 “두 말도 안 하고 ‘어떡할 거야?’ 물었다. 그랬더니 한다는 소리가 ‘지금은 그 여자를 사랑하고 있다’고 하더라. 그게 얼마나 잔인하냐”고 토로했다.

MBN ‘속풀이쇼 동치미’ 방송화면 캡처

이혜정은 이후 내연녀의 집까지 찾아가 직접 마주하기도 했다. 그는 “상대 여자도 가정이 있더라. 아주 잘 사는 집이었다. ‘어떡할 거야?’고 묻자 그 여자가 여학생이 국어선생님 바라보는 마음이라고 하더라. 그래서 제가 ‘X같은 소리 하고 있네’라고 했다”고 전했다.

이어 “그 여자한테 ‘네 남편 몇시에 오냐. 가정 잘 지키라고 이야기 좀 하라고 얘기하고 가야겠다’라고 했더니 ‘절대 안 가겠다’고 하더라”고 덧붙였다.

집으로 돌아오자 남편은 이미 상대 여성과 통화 중이었고, 오히려 “그렇게 천박하게 해야 해?”라며 태도를 바꿨다. 이어 “드센 여자는 집에서도, 밖에서도 드세다. 바가지는 새는 법이 같다”는 말까지 내뱉었다. 이에 이혜정은 결국 격한 분노를 참지 못하고 바가지를 집어던졌다고 밝혔다.

이후 2년 뒤, 두 사람은 외도 문제에 대해 대화를 나눴고, 또 2년 후에는 당시 심경을 솔직하게 공유했다고 한다.

한편, 이혜정은 1979년 3월 의사 고민환씨와 결혼해 1남1녀를 두고 있으며, 부부는 지난해 MBN ‘이혼할 결심’에서 가상 이혼 체험을 진행하기도 했다.