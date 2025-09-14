광주전남시도민회, 여수세계섬박람회 성공에 출향민 힘 모은다

(재)2026여수세계섬박람회조직위원회와 광주전남시도민회는 13일 경기 부천 종합운동장에서 개최한 ‘광주전남시도민회 창립 70주년 기념 한마음 대축제’에서 2026여수세계섬박람회 성공 개최와 고향 발전을 위한 업무협약을 체결했다.

이날 행사에는 섬박람회 조직위원장인 김영록 전남도지사와 광주전남시도민회 양광용 회장, 최정기 여수부시장, 광주전남시도민회 산하 23개 시군 향우회를 비롯해 각 시군 향우회 회원 및 여성회 등 5000여명이 참여했다.

여수세계섬박람회조직위 제공

양측은 이번 업무협약을 통해 △섬박람회 홍보·마케팅 활동 협력 △광주전남시도민회 회원 박람회 관람 등 섬박람회 지원 △출향민 유대 강화 활동 등에 협력하기로 했다.

김영록 전남도지사는 “이번 협약이 전국 각지에 거주하는 출향민과 지역사회의 연대를 강화하고 섬박람회 홍보 기반을 넓히는 계기가 될 것”이라며 “2026여수세계섬박람회 성공 개최를 철저히 준비하겠다”고 강조했다.

양광용 광주전남시도민회장은 “23개 시군 향우와 함께 2026여수세계섬박람회 성공 개최를 위해 전폭적인 지지를 아끼지 않겠다”고 말했다.

한편, 2026여수세계섬박람회는 ‘섬, 바다와 미래를 잇다’란 주제로 2026년 9월 5일부터 11월 4일까지 두달간 여수 돌산 진모지구, 금오도, 개도, 여수세계박람회장 일원에서 개최될 예정이다.