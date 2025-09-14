케데헌 ‘골든’ 英싱글차트 6주째 정상

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌) 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 빌보드와 함께 세계 양대 차트로 꼽히는 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서 통산 6주째 1위를 지켰다.
12일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면 ‘케데헌’ 대표 OST인 ‘골든’은 올리비아 딘의 ‘맨 아이 니드’(Man I Need)와 사브리나 카펜터의 ‘티어스’(Tears)를 제치고 전주와 동일하게 1위를 기록했다. 통산 6주째 1위다.
‘골든’은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부른 노래다. SM엔터테인먼트 연습생 출신 작곡가 이재, 가수 오드리 누나, 레이 아미가 부른 곡으로, 노래를 부른 세 사람은 모두 한국계 미국인이다. 이 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서도 통산 4주 1위를 기록 중이다.
이날 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에서는 ‘골든’과 함께 애니메이션 속 경쟁 보이그룹인 사자 보이즈 노래 ‘소다 팝’(Soda Pop)은 4위, ‘유어 아이돌’(Your Idol)은 7위에 올랐다. 걸그룹 트와이스 정연, 지효, 채영이 부른 OST ‘테이크다운’(Takedown)이 24위를 차지하면서 OST 총 4곡이 오피셜 싱글 차트에 진입했다.
‘케데헌’ OST 외에도 트와이스의 ‘스트래티지’(STRATEGY)는 35위, 블랙핑크의 ‘뛰어’는 37위, 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(GABRIELA)는 45위, 로제의 ‘아파트’(APT.)는 52위로 각각 집계됐다.