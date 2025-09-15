‘내란 가담’ 콕 짚어 조사에… 서울·부산시 “정치 공세”

행안부 공문 전 청사 폐쇄 의혹

與서 “부화수행 정황” 감찰 요구

행안 장관 “자체 진상조사 실시”

내란특검도 사실관계 확인 착수



부산시 “유선문의 후 조치” 해명

서울시는 “평소대로 출입 허용”

집권여당이 “지난해 12·3 비상계엄 당일 일부 지방자치단체가 청사를 조기 폐쇄하거나 산하기관에 출입문 폐쇄 및 출입자 통제 지시를 하는 등 계엄에 동조했다”는 의혹 제기에 이어 정부가 서울시와 부산시를 콕 짚어 진상조사를 벌이는 데 대해 해당 지자체가 “근거 없는 정치 공세”라며 강력 반발하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 지난 12일 “민주당 내란특위의 행안부 자체 감찰단 구성 요청이 있었다”며 “12·3 비상계엄 당일 일부 지자체의 가담 의혹과 관련해 행안부가 자체 진상조사를 실시하겠다”고 밝혔다. 앞서 더불어민주당 내란특검대응특별위원회는 “서울시와 부산시의 ‘내란 부화수행(附和隨行·줏대 없이 다른 사람의 주장에 따라 행동함)’ 정황이 드러났다”며 행안부에 감찰을 요구했다. 감찰 대상은 서울·인천·대구시와 강원·경북도 등 국민의힘 소속 단체장들이 있는 시·도이다.

서울시와 부산시의 경우 행안부 지시가 내려오기도 전에 청사를 폐쇄했다는 의혹을 받고 있다. 서울시는 지난해 12월4일 0시8분 서울시 각 자치구와 사업소, 공사 등 산하·유관기관에 당시 행안부 장관 지시사항인 청사 출입문 폐쇄 및 출입자 통제를 전달한 것으로 파악됐다. 행안부가 “기초자치단체도 청사 폐쇄 및 출입자 통제 대상”이라고 통보한 시간보다 약 30∼40여분 빨랐다. 부산 역시 행안부 지시 시각보다 빠른 12월3일 오후 11시20분께 청사를 폐쇄했다.

이를 두고 지자체들이 행안부 지시를 받기도 전에 자발적으로 청사 폐쇄에 나섬으로써 계엄에 동조했거나, 다른 경로를 통해 통상적인 행정지휘체계에서 벗어났을 수 있다는 해석이 나온다. 이에 대해 서울시와 부산시는 “근거 없는 정치적 의혹 제기”라며 강하게 반발했다. 서울시는 행안부의 진상조사 방침에 대해 “근거 없는 의혹 제기에 대한 행안부의 조사에 깊은 유감을 표한다”고 밝혔다. 시는 12일 이민경 대변인 명의 입장문에서 “민주당 의원들에 이어 행안부까지 정치성 조사에 나서겠다고 한다”며 “정부는 어떤 경우에도 중심을 잃지 말아야 한다”는 취지로 반박했다.

시는 이미 국회 자료 제출 등을 통해 12·3 계엄 당일 한치의 의혹도 없다고 주장하고 있다. 시는 지난달 김병민 정무부시장 명의의 입장문을 통해 “시는 청사를 폐쇄한 사실이 없으며, 기존에 정해진 운영방침에 따라 평소대로 출입증을 패용한 경우 출입을 허용했다”며 “오세훈 서울시장은 즉각 비상간부회의를 소집했고 계엄에 반대한다는 입장을 지체 없이 발표했다”고 주장했다.

부산시도 비슷한 입장이다. 박형준 부산시장은 14일 입장문을 내고 “부화수행이 있을 수 없다. 12·3 비상계엄 선포 직후인 4일 0시를 기점으로 긴급 간부회의를 소집했고, 시민 안정 및 계엄 철회 메시지를 즉각 발표했다”고 해명했다. 또 12·3 비상계엄 발표 직후 시청사에 도착해 긴급 간부회의를 연 뒤, 1시간쯤 뒤인 지난해 12월4일 0시45분 “대한민국 국민의 피와 땀으로 이룬 민주주의를 후퇴시키는 계엄에 반대한다”며 “어떤 경우에도 폭력이 있어서는 안 되며 시민 불안을 초래해서도 안 된다”고 밝혔다.

부산시는 계엄 당일 시청사를 평소보다 일찍 폐쇄한 것에 대해서는 “평소 부산도시철도 1호선 시청역 막차시간에 맞춰 시청사 문을 닫는데, 계엄 당일은 오후 11시20분쯤 문을 닫았다”면서 “행안부 공문 수령 전에 조기 폐쇄했다는 지적이 있으나 (행안부) 당직실에 유선으로 문의했고 매뉴얼에 따른 조치였다”고 해명했다.

한편 12·3 비상계엄 관련 내란·외환사건을 수사하는 내란 특별검사팀(특검 조은석)은 지난해 계엄 당시 일부 광역자치단체가 청사 폐쇄에 나서는 등 계엄에 협조했다는 의혹과 관련해 사실관계 확인에 착수했다. 특검은 조만간 행안부와 지자체 관계자들을 차례로 소환해 해당 의혹 관련 사실관계 전반을 확인할 것으로 예상된다.