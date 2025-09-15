[이코노 브리핑] 2024년 유흥업소에서 쓴 법인카드 5962억원 외

2024년 유흥업소에서 쓴 법인카드 5962억원

14일 국회 기획재정위원회 소속 더불어민주당 김영진 의원이 국세청으로부터 받은 자료에 따르면, 지난해 법인세 접대비 신고금액은 총 16조2054억원으로 전년(15조3246억원) 대비 5.7% 증가한 것으로 나타났다. 이 가운데 유흥업소에 사용한 법인카드 금액은 5962억원으로 6000억원에 육박했다. 전년(6244억원)에 비해 4.5% 줄어든 규모로 지난해 기업 경기가 좋지 않았고 회식문화가 줄어든 영향으로 분석된다. 유흥업소 사용액(5962억원) 중 룸살롱이 3281억원으로 전체의 55%를 차지했고, 단란주점(1256억원), 요정(723억원)이 뒤를 이었다.

7주간 숨은 금융자산 18조원 찾기 캠페인

금융위원회와 금융감독원은 18조원이 넘는 숨은 금융자산의 주인을 찾아주기 위해 15일부터 다음달 말까지 7주간 전 금융권과 함께 숨은 금융자산 찾아주기 캠페인을 진행한다고 14일 밝혔다. 숨은 금융자산은 금융소비자가 오랫동안 잊어버리고 찾아가지 않은 예·적금과 보험금, 투자자예탁금(증권계좌), 신탁, 카드포인트 등으로 지난 6월말 기준 18조4000억원에 달한다. 인터넷 홈페이지 ‘파인’에서 내계좌 통합조회 및 관리에 접속하거나 휴대폰에서 ‘어카운트인포’ 앱을 다운받으면 편리하게 숨은 금융자산을 조회할 수 있다.

국민은행, ‘K-비즈니스 리더스 포럼’ 개최

국민은행은 지난 11일 서울 광진구 그랜드워커힐호텔에서 ‘2025 K-비즈니스 리더스 포럼’을 개최했다. 이번 포럼은 인공지능(AI)과 기업전략을 주제로 국민은행을 거래하는 우수 중소·중견기업 최고경영자(CEO)와 양종희(사진) KB금융 회장을 포함한 경영진 340여명이 모여 미래 성장전략을 공유했다.