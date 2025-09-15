“AI 3위 의미 없어… 美·中 견줄 역량 목표”

배경훈 과기부 장관 첫 간담회



AI 장관급회의 신설… 의견 조율

2030년까지 GPU 20만장 확보

글로벌 이용 AI 독자 모델 구축

통신사 사고 근본적 대응 강구

과학기술정보통신부가 부총리급으로 격상되면서 과학기술·인공지능(AI) 관계장관회의가 신설될 전망이다. 정부는 2030년까지 그래픽처리장치(GPU)를 20만장 확보하고 미국과의 AI 경쟁력 차이도 0.5년으로 앞당기기로 했다.



배경훈(49) 과학기술정보통신부 장관은 지난 12일 서울 광화문 HJ 비즈니스센터에서 열린 취임 후 첫 기자간담회에서 “많은 분이 ‘인공지능(AI) 3대 강국이 가능하냐, 3위의 의미가 뭐냐’고 묻지만 저는 3위는 의미가 없다고 생각한다”며 이같이 밝혔다.

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 12일 서울 광화문 HJ 비즈니스센터에서 출입기자들과 간담회를 하고 있다. 과학기술정보통신부 제공

배 장관은 “미국에 이어 요즘 중국이 AI 강국으로 발돋움하고 있는데 그들이 시장을 90∼95% 차지하고 나머지 5∼10%의 시장을 갖는 건 큰 의미가 없다”며 “정말로 미국과 중국에 근접한 수준의 기술·서비스 역량을 갖춰야 한다”고 강조했다.



이를 위해 우선 AI와 과학기술 협력 체계 강화 차원에서 장관급 회의체를 신설해 부처 간 중복 사업을 조율하고 의견을 수렴하는 방안이 추진된다. 배 장관은 “과학기술·AI 거버넌스를 위해 장관회의가 필요하다”며 “각 부처가 따로 프로젝트를 추진하면 비효율이 발생할 수 있다. 장관회의를 운영해 부처들이 모여 지원을 조율하고 의견을 모으는 협의 구조를 만들겠다”고 말했다.



정부가 2030년까지 GPU를 5만장 확보하겠다는 당초 목표도 20만장으로 대폭 늘렸다. 배 장관은 “취임 후 집중 살펴본 결과 당초 5만장의 근거는 대기업을 제외하고 학계와 중소기업이 필요로 하는 수요의 30% 수준”이라며 “그러나 AI 기술 성장이 굉장히 빠르게 이뤄지고 있어 5만장은 충분하지 않다고 생각했다”고 했다. 아울러 GPU 5만장도 2028년까지 조기 확보하고, 추론용 신경망처리장치(NPU)를 기반으로 성능과 전력 효율을 동시에 고민하는 AI 반도체 전략도 수립하겠다고 덧붙였다.



독자적인 AI 모델 개발도 속도를 내고 있다. 배 장관은 “챗GPT나 퍼플렉시티 같은 해외 서비스가 있지만 한국도 자체 대체재가 필요하다. 연내 세계 10위 내 수준의 LLM(대규모언어모델)이 나올 것”이라며 “단순히 국내 전용 AI가 아니라 글로벌 이용자들도 선택할 수 있는 세계 최고 수준 모델로 만들어 오픈소스로 공개할 것”이라고 설명했다. AI 관련 핵심 인재도 대폭 확충한다. 정부는 기존 AI 대학원 외에 AI전환(AX)을 지원하는 대학원을 신설해, 2030년까지 5000여명 수준의 현장 중심형 인재를 양성할 계획이다. 동시에 해외 인재의 귀국도 유도할 방침이다. 배 장관은 “2023년 (기준) 미국과의 AI 경쟁력 차이가 1.3년이었다면 2030년에는 0.5년으로 줄일 것”이라고 말했다.



최근 SK텔레콤 해킹 사고 이후 불과 다섯 달 만에 KT 보안 사고가 터진 것에 대해 배 장관은 “근본적인 정보보호 체계 차원에서 태스크포스(TF)를 꾸리는 등 할 수 있는 최대한의 대응을 해보고자 한다”고 했다. 그는 다만 “해킹이라는 게 서버가 국내에 국한되지 않고 해외를 경유하는 등 다양한 양상으로 발생하고 있다”며 “AI 기술이 발전하면서 해킹 프로그램 제작은 쉬워지는데 기술 발전 속도 대비 이를 막을 수 있는 방어 전략은 충분한지 살펴야 하는 문제도 있다”고 했다.