“미래 디스플레이 혁신 기술 뽐내세요”

삼성D, 국내 대학 대상 첫 공모

OLED 등 10개 과제 선정 지원

삼성디스플레이가 미래 경쟁력 강화를 위해 혁신 기술 확보에 나선다.



삼성디스플레이는 다음 달 17일까지 국내 대학을 대상으로 혁신 기술 아이디어를 공개 모집한다고 14일 밝혔다. 삼성디스플레이가 공모 형식으로 산학 연구과제를 선정하는 것은 이번이 처음이다. 미래 기술 경쟁력 확보에 필요한 참신한 융합 기술 아이디어를 발굴하고, 기술적 한계를 돌파하기 위해 내부뿐 아니라 외부 연구 인프라까지 적극 활용하겠다는 취지다.



모집 분야는 차세대 디스플레이 기술 및 유기발광다이오드(OLED) 혁신 기술로 지정과제와 자율과제로 나눠 모집한다. 지정과제는 마이크로·나노 발광다이오드(LED) 고속 전사기술개발, 폴더블 강건 반사방지 필름 개발 등 7개 분야다. 자율과제는 폴더블, 스트레처블, 마이크로 디스플레이 등 차세대 기술에 대해 자유로운 연구과제 제안이 가능하다.



삼성디스플레이는 이번 공모에서 최대 10개 과제를 선정해 과제당 연간 1억∼2억원의 연구비를 지원할 계획이다. 이 중 우수한 평가를 받은 2∼3개 과제는 추가로 2년 동안 최대 6억원을 지원한다.



연구 기간과 연구비는 연구팀이 자율적으로 제안할 수 있으며, 국내 대학 소속 교수라면 누구나 지원할 수 있다. 여러 연구팀이 협력해 컨소시엄 형태로 지원하는 것도 가능하다.



이창희 삼성디스플레이 디스플레이연구소장(부사장)은 “다양한 혁신 기술들이 아이디어를 넘어 실제 상용화로 이어지고 산업의 패러다임을 바꾸는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.