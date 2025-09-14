한미동맹재단·주한미군전우회 …‘韓美동맹 콘퍼런스’ 17일 개최

한미동맹재단과 주한미군전우회는 국가보훈부와 함께 오는 17일 웨스틴조선 서울 호텔에서 ‘한미동맹 콘퍼런스’를 개최한다고 14일 밝혔다.



행사에는 권오을 보훈부 장관과 강윤진 차관, 이두희 국방부 차관, 김성민 한미연합사 부사령관, 조셉 윤 주한 미국대사대리, 제이비어 브런슨 주한 미군사령관 겸 한미연합사령관 등이 참석할 예정이다. 윤 대사대리와 브런슨 사령관이 기조연설을 한다.



역대 연합사령관·부사령관이 참석하는 ‘동맹 지휘관포럼’에선 한미동맹 발전 방향과 보훈정책을 주제로 토론이 진행된다. 한미동맹 갈라 만찬에는 한국전 참전용사, 주한미군 복무장병 및 가족 90여명이 참석한다.