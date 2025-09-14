세계일보
한미동맹재단·주한미군전우회 …‘韓美동맹 콘퍼런스’ 17일 개최

입력 : 2025-09-14 23:00:00
수정 : 2025-09-14 20:38:25
장민주 기자 chapter@segye.com
한미동맹재단과 주한미군전우회는 국가보훈부와 함께 오는 17일 웨스틴조선 서울 호텔에서 ‘한미동맹 콘퍼런스’를 개최한다고 14일 밝혔다.

행사에는 권오을 보훈부 장관과 강윤진 차관, 이두희 국방부 차관, 김성민 한미연합사 부사령관, 조셉 윤 주한 미국대사대리, 제이비어 브런슨 주한 미군사령관 겸 한미연합사령관 등이 참석할 예정이다. 윤 대사대리와 브런슨 사령관이 기조연설을 한다.

역대 연합사령관·부사령관이 참석하는 ‘동맹 지휘관포럼’에선 한미동맹 발전 방향과 보훈정책을 주제로 토론이 진행된다. 한미동맹 갈라 만찬에는 한국전 참전용사, 주한미군 복무장병 및 가족 90여명이 참석한다.

