사라진 블랙박스 메모리 칩…‘실종’ 20대 女 틱톡커, 무주서 숨진 채 발견 [사건수첩]

50대 남성 용의자 체포…“입 열기 시작”

경찰, 용의자 체포 장소 주변서 시신 찾아

‘틱톡커(틱톡 크리에이터)’로 알려진 20대 실종 여성이 전북 무주군의 한 야산에서 시신으로 발견됐다. 피해자 가족의 신고를 받고 수사를 벌여온 경찰은 실종 여성이 탔던 것으로 추정되는 차량을 몰던 50대 남성을 붙잡아 혐의를 확인하고 있다. 경찰은 야산에서 발견한 이 남성이 검문에 응하지 않고 도주하자 긴급 체포한 뒤 일대를 뒤져 피해자로 추정되는 시신을 찾아냈다.

14일 경기 용인동부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시5분쯤 전북 무주군의 한 야산에서 20대 여성 A씨로 추정되는 시신이 발견됐다. 시신은 부패가 진행돼 일부 훼손된 상태였으나 경찰은 복장과 정황 증거 등을 토대로 시신의 신원을 A씨로 판단했다.

용인동부경찰서. 경기남부경찰청 제공

앞서 A씨의 부모는 12일 오후 4시쯤 “딸과 연락이 닿지 않는다”며 용인동부경찰서에 실종 신고를 냈다.

A씨의 동선을 추적하던 경찰은 실종 여성이 50대 남성 B씨와 차를 타고 무주 방면으로 이동한 사실을 확인했다. 이어 전북경찰청과 공조해 전날 오전 5시쯤 무주군에서 차를 몰던 B씨를 발견했다. 당시 B씨는 “A씨와 말다툼을 한 뒤 헤어졌다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

B씨는 신분증 제시 요구에 응하지 않고 도주하려 했고, 경찰은 이번 실종사건과 무관치 않다고 판단해 공무집행방해 혐의를 적용한 뒤 체포했다.

이후 B씨를 체포한 지점의 야산 일대를 수색한 경찰은 이튿날인 이날 오전 체포 장소에서 불과 50∼100ｍ 떨어진 지점에서 A씨로 추정되는 시신을 발견했다.

경찰 로고.

틱톡커인 A씨는 영상 촬영 등을 목적으로 지난 5월쯤부터 B씨와 몇 차례 작업을 같이한 것으로 알려졌다.

경찰은 용인동부경찰서로 압송된 B씨가 입을 열면서 혐의를 특정하고 수사를 확대하고 있다. B씨가 몰던 차량에는 내장형 블랙박스가 있었지만 이곳에 꽂혀있던 메모리 칩은 사라진 상태였다.

경찰은 A씨의 시신을 국립과학수사연구원에 부검 의뢰해 신원과 사인을 확인하고 있다.