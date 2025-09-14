조현, 美 인도태평양사령관 접견…"조선 협력 의지, 성과로 구현"

인태사령관 "한국 방위 공약 재확인…주한미군 역할 평가"

외교부는 새뮤얼 퍼파로 미국 인도태평양사령관이 방한해 조현 장관과 만났다고 14일 밝혔다.



외교부에 따르면 조 장관은 이날 퍼파로 사령관을 접견하고 한미동맹 및 한반도와 역내 정세 등에 대해 의견을 교환했다.

조현 외교부 장관과 새뮤얼 퍼파로 미 인도태평양사령관. 연합뉴스

조 장관은 주한미군을 총괄하는 인도태평양사령부가 한반도 및 역내 평화·안정 수호에 기여해 온 점을 평가하며, 퍼파로 사령관의 리더십에 사의를 표했다.



아울러 지난달 한미 정상회담 성과를 상세히 설명하고, 한미동맹을 '미래형 포괄적 전략동맹'으로 발전시켜가는 과정에서 인도태평양사령부가 필요한 역할을 해 달라고 당부했다.



퍼파로 사령관은 역내 핵심 파트너이자 모범적인 동맹국인 한국과 협력을 지속 심화해 나가길 기대한다고 하며, 피로 맺어진 동맹으로서 한미 상호방위조약에 따른 굳건한 한미 연합방위 태세와 철통같은 대한민국 방위 공약을 재확인했다.



양측은 한국이 미국 제조업 부흥을 위한 최적의 파트너라는데 공감하고 특히 양 정상 간 조선 협력 의지를 구체적 성과로 구현하는데 협력해 나가기로 했다.



양측은 한반도와 역내 안보 정세, 첨단기술이 전장에 미치는 영향 등에 대해 논의했다.



양측은 한반도 및 역내 평화와 안정에 기여해온 주한미군의 역할을 평가하고, 빈틈없는 준비 태세와 굳건한 확장억제 공약을 통해 이를 더욱 견고히 유지해 나가자는데 의견을 같이했다.

<연합>