러시아군, 가스관 타고 북부 전선 요충지 침투

우크라, 러 본토 에너지 시설 연일 공습

러시아군이 우크라이나 북부전선 요충지인 쿠피얀스크에 가스관을 타고 침투했다고 우크라이나 매체 키이우인디펜던트가 13일(현지시간) 보도했다.



전황 추적 사이트 딥스테이트는 러시아군이 하르키우주 리만페르시에서 약 8㎞ 떨어진 쿠피안스크 인근 마을까지 심각한 손실 없이 이동한 뒤 쿠피얀스크에 흩어져 드론 조종 진지를 구축했다고 전했다.

오스킬강 철로. EPA연합뉴스

쿠피얀스크는 우크라이나 제2 도시 하르키우에서 남동쪽으로 약 100㎞ 거리에 있다. 하르키우와 돈바스(도네츠크·루한스크주)를 연결하는 철도·도로 교통 요충지다. 러시아군은 2022년 전쟁 초반 쿠피얀스크를 점령했다가 같은 해 9월 도로 빼앗겼다. 이후에도 돈바스 점령지에서 하르키우로 향하는 보급로를 뚫기 위해 이곳을 계속 공략해 왔다.



가스관을 통해 침투한 이유는 리만페르시와 쿠피얀스크 사이에 있는 오스킬강을 건너기 위해서다. 딥스테이트는 러시아군이 특수 제작 카트와 전기 스쿠터를 타고 가스관 내부를 이동했다고 전했다.



우크라이나군은 그러나 가스관 출구를 장악했고 쿠피얀스크 시내와 외곽을 자국군이 통제하고 있다고 주장했다.



개전 이후 러시아군이 가스관 침투 작전을 벌이기는 이번이 세 번째다. 올해 3월에는 자국 쿠르스크주 수자에서 우크라이나군을 내쫓는 데 가스관을 이용했다.



우크라이나는 전쟁 자금줄과 전선 연료공급을 끊기 위해 러시아 본토 에너지 시설을 집중 공습하고 있다.



러시아 당국은 레닌그라드주 키리시에 있는 에너지기업 수르구트네프테가스의 정유소가 우크라이나 드론의 공격을 받았다고 14일 밝혔다.



레닌그라드 주지사 알렉산드르 드로즈덴코는 키리시 지역에서 드론 3대가 격추됐고 잔해가 떨어져 화재가 발생했으나 진화했다고 주장했다.



키리시 정유소의 정제 능력은 러시아 전체의 6.4％인 하루 35만5천배럴이다.



전날에는 러시아 서부 바시키르공화국 우파의 석유기업 바시네프트의 정유시설에 드론 1기가 격추되며 화재가 발생했지만 진압됐다고 이 지역 수장 라디 하비로프가 텔레그램을 통해 밝혔다.



우크라이나군은 지난 12일 발트해를 통한 러시아산 석유 수출 거점인 레닌그라드주 프리모르스크항을 공습해 선적 작업이 일시 중단됐다. 이 항구에서는 원래 유럽에 수출하는 석유를 실었으나 개전 이후에는 중국과 인도로 수출하는 물량이 대부분이다.



블룸버그통신은 우크라이나군이 지난달에만 러시아 주요 정유소를 최소 13차례 공습했고 인구 밀집지역 정유소가 표적이 되고 있다고 보도했다.



이 때문에 국내 유가가 급등하고 휘발유 부족 사태가 수도 모스크바까지 확산했다고 블룸버그는 전했다. 러시아 정부는 국내 에너지 시장 안정을 위해 2023년 9월부터 몇 개월씩 여러 차례 휘발유 수출을 금지했다.

<연합>