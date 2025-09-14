김동연 "여당 도지사 3개월째…남은 임기 잘해 도민 평가받을 것"

재선 도전 의지로 해석…"李 대통령 100일은 A+ 학점 '세바시'"

김동연 경기도지사는 14일 "여당 도지사로 3개월째다. 남은 임기 동안 열심히 해서 도민의 평가를 받도록 하겠다"고 말했다.



김 지사는 이날 KBS 라디오 정관용의 시사본부 인터뷰에서 "내년 지방선거에 경기도지사 재선에 도전할 것이냐"는 질문에 이같이 답했다.

지난 10일 경기도 수원시 경기도청에서 열린 더불어민주당-경기도 예산정책협의회에서 김동연 경기도지사가 발언하고 있다. 연합뉴스

재선 도전 여부와 관련해 그동안 김 지사는 직접적인 언급을 자제해 왔는데 '도민의 평가를 받겠다'고 말해 재선 도전 의지를 구체화하는 것 아니냐는 해석도 나온다.



그는 "여당 도지사로 3개월째라고 하는 말씀은 좀 더 해야 된다는 말씀이기도 하네요"라는 물음에는 "100일 동안 이재명 대통령께서 많은 일을 하셨기 때문에…"라며 즉답을 피했다.



이 대통령 취임 100일에 대한 평가와 관련해 김 지사는 "한마디로 '세바시(세상을 바꾸는 시간)'였다. 윤석열 정부 때 대한민국이라는 기차가 역주행 또는 탈선을 했는데 이제는 본궤도에 올라와 미래를 달리는 일만 남았다"며 "A플러스 학점을 줘도 부족함이 없다"고 호평했다.



이어 "제일 잘한 것은 경제"라며 "트럼프 관세 문제를 포함해 불확실성 제거를 어느 정도 했다는 점, 소비쿠폰 등 포함해 소비를 진작시킨 점, 미래에 대한 교두보를 다시 살렸다는 측면에서 우리 국민에게 기대와 신뢰를 준 점을 최우선으로 꼽고 싶다"고 했다.



이 대통령의 '코스피 5,000' 공약에 대해서는 "우리 주식 투자 1천500만 시대에 지수 5천을 제시한 거는 우리 경제의 핵심이라고 하는 기업들 열심히 활동하게 하고, 또 코리아 디스카운트 없애면서 경제 활성화하겠다는 뜻이기 때문에 저는 할 수 있다고 생각한다"고 말했다.



김 지사는 3대 특검의 빠른 수사 속도와 관련해서는 "특검이 특검을 했다고 생각한다"면서 "특검이 양평고속도로 문제를 꼭 명명백백하게 밝히고 빠른 시간 내에 공사가 시작될 수 있도록 해 주는 걸 주문하고 싶다"고 했다.

