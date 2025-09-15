세계 70여개 도시 시장, 서울서 ‘미래도시’ 논의

29일부터 ‘대도시협의회’ 총회

국제기구 대표 등 300여명 한자리

한강·시장 등 정책현장도 둘러봐

세계대도시협의회 창립 40주년을 기념하는 총회가 이달 말 공동의장도시 서울에서 열린다. 국내외 70여개 회원 도시 시장단과 국제기구 등 30여개 기관 300여명이 서울에 모여 도시의 삶의 질 향상과 미래 비전을 공유할 예정이다.



서울시는 이달 29일부터 다음달 1일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 ‘2025 세계대도시협의회 창립 40주년 기념 서울 총회’가 개최된다고 14일 밝혔다. 올해 총회는 협의회의 ‘메트로폴리스’ 창립 40주년을 기념한다. 메트로폴리스는 인구 100만 이상의 도시이거나 수도가 가입된 국제도시 네트워크를 말한다. 전 세계 65개국 163개 도시가 가입했으며, 서울시는 1987년에 가입해 2023년 공동의장으로 선출됐다.



총회에는 의장인 모로코 라바트 시장을 비롯해 전 세계 40여개국, 70여개 도시의 시장단과 대표단이 참석한다. 국제반부패아카데미(IACA), 모리기념재단, 세계지방정부연합(UCLG)을 포함한 30여개 국제기구 대표 등 총 300여명이 한자리에 모일 예정이다.



개회식에서 오세훈 시장은 ‘대도시의 미래’라는 주제와 연계해 ‘서울이 준비하는 미래의 모습과 주요 정책’을 세계도시와 공유할 예정이다. 개회식 후에는 주요 프로그램인 ‘메가시티 다이얼로그’가 진행된다. 이 프로그램에서는 ‘포용도시’를 주제로 도시의 미래를 논의할 예정이다.



총회에서는 우수정책 공유 포럼이 열려 ‘투명성과 책임성, 통합 및 성평등을 위한 도시의 역할’, ‘도시 생태계의 균형’ 등을 주제로 서울·타이베이·상파울루·마드리드·광저우 등 13개 도시가 발표할 예정이다.



마지막 날에는 서울의 매력을 느낄 수 있는 북촌한옥마을, 뚝섬한강공원, 전통시장 등 정책현장을 방문한다. 각 현장에서는 세계적 인기를 끌고 있는 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 배경이 된 서울 명소들도 함께 둘러볼 예정이다.



김수덕 시 글로벌도시정책관은 “이번 총회는 서울의 우수 정책과 더불어 한강, 정원도시 등 서울만의 매력을 전 세계에 알리는 기회가 될 것”이라고 말했다.