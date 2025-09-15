김동성 부인 "일용직 잘려…사채 써 양육비 지급"

전 쇼트트랙 선수 김동성 부인이 양육비 지급을 재차 약속했다.

인민정씨는 14일 인스타그램에 "작년에 전처 A를 명예훼손 혐의로 고소했고, 최근 기소유예 처분이 내려졌다. 경찰에선 고소 당시 A 언론 인터뷰와 관련 자료를 확인한 결과, '고의적으로 거짓을 언급했다고 보기는 어렵다'는 판단을 내렸다"면서도 "배드파더스 등재와 언론 인터뷰 등 일련의 행위가 사적 제재에 해당한다고 보고, 사실적시 명예훼손 혐의로 사건을 검찰에 넘겼다. 이번 기소유예 결정은 혐의 자체는 인정되었으나, 여러 사정을 고려해 내려진 판단"이라고 밝혔다.

"작년에 알린 고소 건이 올해 8월 다시 기사로 나온 후 김동성씨와 난 그동안 생계를 이어왔던 건설 일용직 현장에서 '더 이상 출근하지 않아도 된다'는 말을 들었다. 요 몇 년 사이 내 이름으로 사채까지 끌어다 (A에게 양육비를) 송금했고, 남편 통장 차압과 집안에 붙은 빨간 딱지까지 겪으며 정신없는 시간을 보냈다. '아이들이 성인이 된 후라도 반드시 양육비를 다 보내겠다'는 약속 만큼은 변함이 없다."

인씨는 "이번 일을 계기로 다시 한번 말씀드린다. 부족했던 과거와 현재의 반성은 김동성씨를 포함한 어른들의 몫이며 아이들에 관한 책임은 끝까지 지겠다"면서 "해고 후 약 한 달 동안 이력서를 계속 돌렸다. 지난주 월요일부터 다시 건설 현장 일용직 노동자로 겨우 출근 중이다. 이번 사안을 이해의 시선으로 바라봐주길 간곡히 부탁드린다"고 청했다.

김동성은 오모씨와 결혼 14년 만인 2018년 협의이혼했다. 자녀 양육비를 제대로 지급하지 않아 2020년 '배드파더스'에 등재됐다. 2021년 5월 인씨와 재혼했다.

<뉴시스>