네타냐후, 루비오 美 국무 이스라엘 방문에 “강한 동맹 증명”

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 14일(현지시간) 마코 루비오 미국 국무장관의 이스라엘 방문이 양국 간 강력한 동맹을 증명한다고 말했다.

AP, 로이터 통신 등에 따르면 네타냐후 총리는 이날 루비오 장관, 마이크 허커비 주이스라엘 미국대사와 함께 ‘통곡의 벽’으로 불리는 동예루살렘 구시가지의 서쪽 벽에서 기도한 뒤 이같이 말했다.

사진=AP연합뉴스

네타냐후 총리는 루비오 장관을 ‘대단한 친구’라고 부르며 이스라엘과 미국의 관계에 대해 “우리가 방금 만진 서쪽 벽만큼 강하고 견고하다”고 강조했다. 이 벽은 유대교, 기독교, 이슬람교 3개 종교의 성지다.

이스라엘은 지난 9일 팔레스타인 무장정파 하마스 지도부를 제거한다며 휴전 중재국인 카타르 도하를 공습해 국제적인 비난을 받고 있다.

오는 16일까지 이스라엘에 머물 예정인 루비오 장관은 출발하기 전 기자들에게 도널드 트럼프 미 대통령도 카타르 공습에 불만족하지만 이 일로 미국과 이스라엘의 관계가 영향받지 않을 것이라고 말했다. 또 이번 공습이 가자전쟁 종식 노력과 인질 석방에 어떤 영향을 미치는지 이스라엘 지도부와 논의할 것이라고 밝혔다.

이스라엘의 가자지구 공격은 계속되고 있다. 이스라엘은 하마스 제거를 위해 가자지구 북부의 인구 밀집지역 가자시티를 장악하겠다고 선언한 뒤 이 지역 고층 건물을 중심으로 공격을 강화하고 있다.

외신들은 현지 병원 등을 인용해 이스라엘이 대학교 건물, 병원 인근, 주거 건물 등을 공격해 최소 13명이 사망하고 수십명이 다쳤다고 전했다.