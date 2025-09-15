“올가을 신상 보헤미안 룩 한자리에”···29CM, ‘이구패션위크’ 기획전 연다

29CM(이십구센티미터)는 본격적인 가을·겨울(FW) 시즌을 맞아 15일부터 28일까지 2주간 ‘이구패션위크’를 연다고 15일 밝혔다.

이번 기획전은 29CM에서 인기 있는 400여 개 국내·외 브랜드의 25FW(가을·겨울) 신상품을 가장 먼저 만날 수 있는 기회로 마련됐다. 특히 2539 여성 고객의 팬덤을 보유한 △망고매니플리즈 △모노하 △로우클래식 △오어 △유메르 등 국내 디자이너 브랜드가 대거 참여한다. 또한 매일 새로운 60개 브랜드의 시즌 주력 상품과 스테디셀러가 특별 혜택과 함께 공개된다.

29CM는 고유한 디자인 정체성을 가진 국내 컨템포러리 브랜드의 고객 경험을 확대하기 위해 이번 이구패션위크의 콘텐츠를 다양하게 기획했다. 100여 개 브랜드의 신상품을 무료로 체험할 수 있는 ‘신상 체험단’과 브랜드별 FW시즌 스테디셀러를 한눈에 모아볼 수 있는 ‘N차 리오더 컬렉션’ 콘텐츠가 대표적이다.

또한 29CM는 올해 FW시즌 패션업계에서 주목하는 △모카무스룩 △보헤미안룩 △스포티즘룩 △워크앤포멀룩 등 트렌드를 선정하고 키워드별로 브랜드 신상품을 스타일링한 콘텐츠도 제안한다. 추천 알고리즘을 활용해 고객 맞춤형 FW 신상품을 제안하는 ‘당신을 위한 신상 추천’도 선보인다. 기획전 기간 구매 고객에게는 최대 5만 원까지 할인 받을 수 있는 12% 할인 쿠폰과 10% 할인 쿠폰 2종을 제공한다.

이구패션위크 기간에 실시간 라이브 방송 ‘29라이브(29LIVE)’도 10회로 확대 편성된다. 29라이브에서는 오어, 코어드, 포에토, 프랜틱서비스 등 지금 주목받는 여성 디자이너 브랜드의 신상품을 높은 할인 혜택과 함께 실시간으로 소개할 계획이다.

25 FW 이구패션위크에 대한 자세한 내용은 이날 오전 10시부터 29CM 앱과 웹에서 확인할 수 있다.