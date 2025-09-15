“우리 아이 괜찮을까?”… 영유아 발달검진 ‘심화평가 권고’ 급증

영유아 건강검진에서 발달지연 의심 판정을 받는 아동이 꾸준히 늘고 있다. 전문가들은 조기 개입과 체계적 지원이 필요하다고 강조한다. 뉴스1

영유아 건강검진에서 발달지연이 의심된다는 판정을 받는 아동이 해마다 증가하는 것으로 나타났다. 전문가들은 조기 개입이 정상 발달로 이어질 수 있는 만큼, 국가 차원의 체계적인 지원이 필요하다고 지적한다.

14일 육아정책연구소가 국민건강보험공단 영유아 발달평가 자료를 분석한 결과, ‘심화평가 권고’를 받은 영유아 비율은 2017년 1.8%에서 2019년 2.2%, 2021년 2.4%, 2023년 3.3%로 꾸준히 늘었다.

영유아 발달평가는 생후 9개월 이후 모든 영유아를 대상으로 진행되며, 결과는 △양호 △추적검사 요망 △심화평가 권고 △지속관리 필요 등 4단계로 구분된다.

2023년 기준 전체 수검자의 83.6%는 ‘양호’ 판정을 받았지만, ‘추적검사 요망’이 12.3%, ‘심화평가 권고’가 3.3%로 나타났다. ‘추적검사 요망’ 역시 2017년 9.9%에서 2022년 11.8%로 늘며 증가세를 보였다.

문제는 발달지연 의심 아동이 늘어도 지원 체계가 제대로 작동하지 않는다는 점이다. ‘심화평가 권고’를 받더라도 모두 장애로 진단되는 것은 아니며, 조기 개입을 통해 정상 발달 경로로 회복될 가능성도 크다. 그럼에도 불구하고 지원으로 연결되는 비율은 낮다.

정부는 발달장애 정밀검사비를 지원하지만, 2021년 조사에 따르면 실제 신청률은 15.4%에 불과했다. 부모의 인식 부족과 제도 홍보 미흡이 원인으로 꼽힌다.

육아정책연구소가 유치원·어린이집 교사 491명을 대상으로 한 설문에서도, 자녀의 발달지연 가능성을 안내받은 학부모의 45.2%가 추가 진단 필요성을 인정하지 않는다고 답했다.

강은진 육아정책연구소 선임연구위원은 “발달평가 결과와 후속 조치에 대해 부모에게 더 친절하고 구체적으로 안내해야 한다”며 “발달지연에 대한 조기 개입이 아이의 미래를 지켜주는 예방적 조치라는 인식 확산이 필요하다”고 강조했다.

또한 연구소는 △기관 유형을 초월한 통합적 지원체계 구축 △교육부 내 전담부서 신설 △지역 영유아발달지원센터 설립 및 전문 인력 배치 등을 제안했다.