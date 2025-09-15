코스피, 대주주 50억 유지에 '전인미답' 3400선도 뚫었다

美 기술주 훈풍에 호재 추가…4거래일 연속 사상 최고치

삼성전자·SK하이닉스 연일 신고가…"단기 변동성 확대 가능성"

코스피가 15일 3,400대에서 출발하며 4거래일 연속 사상 최고치를 경신했다.



미국 대형 기술주 훈풍이 이어지는 가운데 정부가 주식 양도세 부과 대상인 대주주 기준을 현행 50억원으로 유지하기로 한 것이 불붙은 코스피에 기름을 부었다.

15일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 코스피지수가 오름세를 보이고 있다.

이날 오전 9시 25분 현재 코스피는 전장보다 13.74포인트(0.40%) 오른 3,409.28에서 거래되고 있다.



지수는 전장보다 12.24포인트(0.36%) 오른 3,407.78로 출발해 3,420.23까지 올랐다가 현재는 오름폭이 다소 둔화했다.



그래도 지난 12일 세운 사상 최고치(3,395.54)를 다시 경신한 것으로, 10거래일 연속 상승이자 4거래일 연속 최고점 행진이다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 4.8원 오른 1,393.0원에 장을 시작했다.



유가증권시장에서 외국인은 1천784억원 순매수 중이다. 기관과 개인은 각각 1천402억원, 280억원 순매도하고 있다.



코스피200선물시장에서는 개인이 279억원 순매수하고 있다. 외국인과 기관은 각각 139억원, 1천61억원 매도 우위다.



지난주 말 뉴욕증시는 미국 소비자의 경제 신뢰도를 반영하는 소비자심리지수가 시장 전망을 하회하자 3대 지수가 혼조세를 보였다. 다만 9월 금리 인하 기대감이 이어지면서 기술주는 랠리를 지속했다.



다우존스30산업평균지수가 전장보다 0.59% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수도 0.05% 하락한 반면에 기술주 중심의 나스닥지수는 0.44% 올랐다.



엔비디아(0.37%)가 강세를 이어가면서 필라델피아반도체지수(0.11%)는 7거래일 연속 상승했다. 테슬라(7.36%)도 휴머노이드 로봇·인공지능(AI) 분야로 사업 비중이 옮겨갈 것이라는 기대감에 나흘 연속 상승세를 지속했다.



미국발 기술주 훈풍에 국내 반도체 대형주도 강세를 보이고 있다.



삼성전자[005930]는 52주 신고가를 경신했고, SK하이닉스[000660]는 사상 최고점을 다시 한번 찍었다.



삼성전자는 1.99% 오른 7만6천900원, SK하이닉스는 1.98% 상승한 33만5천원에서 거래 중이다.



국내에서는 정책 되돌림이 주가 상승에 힘을 실었다.



이날 장 시작 전 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 국회 '추석 민생안정대책 당정협의'에 참석해 대주주 기준과 관련해 현행대로 '종목당 50억원'을 유지하기로 했다고 밝혔다.



앞서 기재부는 지난 7월 말 대주주의 종목당 주식보유액 기준을 50억원에서 10억원으로 강화하는 내용의 세제 개편안을 내놓은 바 있다.



그러나 증권가를 중심으로 50억원 기준을 유지해야 한다는 주장이 이어지고, 내년 지방선거를 앞둔 정치권도 동조하면서 현행 수준으로 돌아갔다.



다른 시가총액 상위 종목 중 LG에너지솔루션[373220](0.42%)은 오르고 있고 삼성바이오로직스[207940](-0.48%), 한화에어로스페이스[012450](-0.10%), KB금융[105560](-0.21%), HD현대중공업[329180](-1.18%)은 내리고 있다.



업종별로는 전기·전자(1.30%), 화학(0.45%), 금속(1.01%), 건설(0.84%), 유통(1.65%), 증권(3.61%)은 상승세고, 제약(-0.62%), 비금속(-0.80%), 기계·장비(-1.25%)는 하락세다.



대신증권 이경민 연구원은 "시장이 전고점을 넘어 역사적 고점 행진을 이어가는 가운데 3,400선 돌파 이후 단기 변동성이 확대될 수 있다"며 "순환매 대응력을 강화할 기회"라고 말했다.



같은 시각 코스닥지수는 1.48포인트(0.17%) 오른 848.56이다,



지수는 전장보다 2.56포인트(0.30%) 오른 849.64로 시작해 완만한 상승세를 유지하고 있다.



코스닥시장에서 개인이 905억원 순매수하고 있고 외국인과 기관은 각각 629억원, 196억원 순매도 중이다.



알테오젠[196170](-0.92%), 에코프로비엠[247540](1.60%), 펩트론[087010](0.33%), 에코프로[086520](1.33%)는 오르고 있고, 파마리서치[214450](-1.71%)는 내리고 있다.

<연합>