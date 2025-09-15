인벡터 "올해 반기 XBRL 정정공시 0건" 실무에서 자동화 SaaS 신뢰도 입증

실무 데이터를 학습한 맞춤형 SaaS 적용으로 업무 정확도와 작업 효율성 극대화

상장사 대상 XBRL 자동화 SaaS를 제공하는 인벡터가 8일 자사 솔루션을 이용한 고객사가 올해 반기 XBRL 공시에서 전원 정정 공시 0건을 기록했다고 밝혔다.

금융감독원으로부터 단 한 차례의 정정 요구도 받지 않게 된 이번 성과는 단순 자동화 도구 도입을 넘어, 공시 담당자의 실무 데이터를 학습한 맞춤형 SaaS를 적용한 데 따른 것이라는 게 인벡터의 설명이다. 지난 분기까지 회계법인 용역 과정에서 정정공시를 경험했던 일부 기업들 역시 이번 반기에는 정정 없이 제출을 마친 것으로 알려졌다.

인벡터는 상장사 대상 Excel 기반 XBRL 자동화 SaaS를 제공 중이며, 올해 반기 기준 두 자릿수 이상의 상장사가 자체 작성 방식으로 인벡터를 통해 공시를 완료했다. 수백 개 주석의 태깅·검증을 수작업으로 처리하던 관행도 크게 바뀌었다. 인벡터 도입으로 태깅과 검증이 자동화되면서 수 주(週)가 걸리던 마감 일정이 수 시간~수 일 수준으로 압축됐다.

이러한 성과를 토대로 도입 기업군은 빠르게 확대되는 추세다. 특히 자산 5,000억 원 미만의 중소·중견 상장사를 중심으로 확산 중이며, 올해 하반기에는 대형 제조업·바이오·반도체 기업까지 신규 고객군을 확보했다.

배규태 대표는 “이번 무정정 마감은 안정성과 정확성 면에서 수작업 대비 우위를 입증한 사례”라며, “서비스를 계속 고도화해 영어 번역 지원을 통한 해외 투자사를 유치하고, 기업 데이터의 품질과 범위를 지속 확장해 금융·회계·공시 정보의 투명한 열람 환경을 넓혀가겠다”고 말했다.