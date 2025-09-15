신한카드 ‘플랜 시리즈’ 누적 판매 100만매 등극…최대 100만 포인트 지급

신한카드가 대표적 범용 상품군인 ‘플랜 시리즈’의 누적 100만매 발급을 기념해 포인트와 경품 지급 이벤트를 진행한다.

신한카드는 15일 플래그십 라인업인 플랜(Plan) 시리즈가 누적 발급 100만매를 넘어섰다고 밝혔다. 상품을 출시한 지 1년 6개월만이다. 플랜은 신한카드의 대표 범용 상품 체계로 특정 소비 계획(Plan)에 맞춰 포인트 적립이나 할인 혜택을 제공하는 신한카드 시리즈다. ‘포인트 플랜’(Point Plan)이나 ‘디스카운트 플랜’(Discount Plan), ‘에듀 플랜 플러스’(Edu Plan+) 등으로 구성됐다.

누적 발급 100만매를 기념해 신한카드는 포인트와 경품을 지급하는 ‘원 밀리언 플랜 위크(1 Million Plan Week)’ 행사를 이날부터 21일까지 일주일간 진행한다.

먼저 플랜 시리즈 카드를 한 번만 사용해도 포인트를 돌려받을 수 있다. 기간 내 응모를 한 뒤 해당 카드로 국내외 가맹점에서 결제만 하면 마이신한포인트를 100% 받는다. 최소 100포인트에서 최대 100만포인트가 랜덤으로 지급된다. 이와 별도로 매일 100번째, 1만번째, 100만번째 이용 고객은 100만포인트를 추가로 받는다.

SNS에서는 경품 지급 이벤트를 진행한다. 신한카드 인스타그램 공식 계정 (@shinhancard_official)에 ‘나에게 100만원이 생긴다면?’이라는 주제로 자신의 ‘소비 플랜’을 댓글로 남기면 경품을 지급하는 이벤트다. 재미와 창의성에 더해 많은 공감(좋아요)을 받을수록 당첨 확률이 높아진다. 당첨 고객에게는 100만원 기프트카드(1명)와 2026년 달력 및 다이어리 세트(5명), 알람시계(10명)를 증정한다.

이 이벤트는 신용, 체크 관계없이 신한카드를 소지한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

신한카드는 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드 등 3대 놀이공원에서 최대 60%를 할인해주는 이벤트도 마련했다. 현장 매표소에서 ‘플랜 시리즈’ 카드를 제시하면, 전월 실적과 무관하게 자유이용권을 즉시 할인받는다. 이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지 및 신한 SOL페이 앱에서 확인할 수 있다.

신한카드 관계자는 “MZ세대부터 학부모, 실속형 소비자에 이르기까지 폭넓은 고객층의 호응으로 ‘플랜 시리즈’가 100만매를 돌파하는 좋은 성과를 이룰 수 있었다”며 “고객 라이프스타일에 최적화된 카드와 다양한 혜택을 담은 이벤트를 지속 선보일 계획”이라고 했다.