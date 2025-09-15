세계일보
신한카드 ‘플랜 시리즈’ 누적 판매 100만매 등극…최대 100만 포인트 지급

입력 : 2025-09-15 10:56:33
수정 : 2025-09-15 10:56:33
이종민 기자 jngmn@segye.com
신한카드가 대표적 범용 상품군인 ‘플랜 시리즈’의 누적 100만매 발급을 기념해 포인트와 경품 지급 이벤트를 진행한다.

 

신한카드는 15일 플래그십 라인업인 플랜(Plan) 시리즈가 누적 발급 100만매를 넘어섰다고 밝혔다. 상품을 출시한 지 1년 6개월만이다. 플랜은 신한카드의 대표 범용 상품 체계로 특정 소비 계획(Plan)에 맞춰 포인트 적립이나 할인 혜택을 제공하는 신한카드 시리즈다. ‘포인트 플랜’(Point Plan)이나 ‘디스카운트 플랜’(Discount Plan), ‘에듀 플랜 플러스’(Edu Plan+) 등으로 구성됐다.

 

누적 발급 100만매를 기념해 신한카드는 포인트와 경품을 지급하는  ‘원 밀리언 플랜 위크(1 Million Plan Week)’ 행사를 이날부터 21일까지 일주일간 진행한다.

 

먼저 플랜 시리즈 카드를 한 번만 사용해도 포인트를 돌려받을 수 있다. 기간 내 응모를 한 뒤 해당 카드로 국내외 가맹점에서 결제만 하면 마이신한포인트를 100% 받는다. 최소 100포인트에서 최대 100만포인트가 랜덤으로 지급된다. 이와 별도로 매일 100번째, 1만번째, 100만번째 이용 고객은 100만포인트를 추가로 받는다.

 

SNS에서는 경품 지급 이벤트를 진행한다. 신한카드 인스타그램 공식 계정 (@shinhancard_official)에 ‘나에게 100만원이 생긴다면?’이라는 주제로 자신의 ‘소비 플랜’을 댓글로 남기면 경품을 지급하는 이벤트다. 재미와 창의성에 더해 많은 공감(좋아요)을 받을수록 당첨 확률이 높아진다. 당첨 고객에게는 100만원 기프트카드(1명)와 2026년 달력 및 다이어리 세트(5명), 알람시계(10명)를 증정한다.

 

이 이벤트는 신용, 체크 관계없이 신한카드를 소지한 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

 

신한카드는 에버랜드, 롯데월드, 서울랜드 등 3대 놀이공원에서 최대 60%를 할인해주는 이벤트도 마련했다. 현장 매표소에서 ‘플랜 시리즈’ 카드를 제시하면, 전월 실적과 무관하게 자유이용권을 즉시 할인받는다. 이벤트와 관련한 자세한 내용은 신한카드 홈페이지 및 신한 SOL페이 앱에서 확인할 수 있다.

 

신한카드 관계자는 “MZ세대부터 학부모, 실속형 소비자에 이르기까지 폭넓은 고객층의 호응으로 ‘플랜 시리즈’가 100만매를 돌파하는 좋은 성과를 이룰 수 있었다”며 “고객 라이프스타일에 최적화된 카드와 다양한 혜택을 담은 이벤트를 지속 선보일 계획”이라고 했다.

이종민 기자

