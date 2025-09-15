막판 스퍼트?…‘달달버스’ 오른 김동연의 길(道) [오상도의 경기유랑]

再選 행보 본격화 관측…방송에선 ‘도민 평가’ 언급

기회소득·경기패스에도 한 방 없는 ‘약점’ 만회해야

지난주 ‘수원 투어’…“환경·사람에 대한 투자” 외쳐

민선 8기 道政 80% 지나…자신만의 색깔 드러내야

차기 도지사 與 경쟁자 즐비…확장성·경험이 金 강점

“여당 도지사로선 3개월째다. 남은 임기 동안 열심히 해서 도민 평가를 받겠다.”

‘재선’ 행보를 조심스럽게 내딛던 김동연 경기도지사가 ‘도민 평가’를 거론했습니다. “아직 재선 언급은 이르다”는 전제를 달았지만, 사실상 출사표를 던진 것으로 해석됩니다. 지난 더불어민주당 대선후보 경선 때와 마찬가지로 아궁이에 군불을 때다가 막바지에 출마를 공식화할 것으로 보입니다.

김동연 경기도지사가 12일 수원시 장안구 영화동 일원에서 열린 ‘도시재생 혁신지구 공모선정 현장 설명회’에서 발언하고 있다.

◆ 약한 입지 뛰어넘을 ‘큰 그림’ 필요…“재선 언급 이르다”

김 지사는 14일 KBS 라디오 ‘정관용의 시사본부’ 인터뷰에서 “내년 지방선거에서 경기도지사 재선에 도전할 것이냐”는 물음에 이같이 답했습니다.

그는 재선 도전 여부와 관련해 그동안 가급적 언급을 자제해 왔습니다. 이날 방송에선 은근슬쩍 속내를 드러낸 것으로 보입니다. 진행자가 “여당 도지사로서 3개월째라고 하는 말씀은 좀 더 해야 한다는 말씀이기도 하네요”라고 되묻자 즉답은 피했습니다. 윤석열 정부 시절, 야당 도지사로서 철저히 배척당하며 광역 단위 사업에 힘을 내지 못했던 현실을 들추어낸 것이지만, 여러 함의(含意)를 띤 것으로 읽혔습니다.

화제는 이재명 정부로 전환됐습니다. 김 지사는 “100일 동안 이 대통령께서 많은 일을 하셨다”며 “한마디로 ‘세바시(세상을 바꾸는 시간)’였다”고 평가했습니다. “윤석열 정부 때 대한민국이라는 기차가 역주행 또는 탈선을 했는데 이제는 본궤도에 올라 미래를 달리는 일만 남았다. A플러스 학점을 줘도 부족함이 없다”며 호평을 이어갔습니다.

최근 이재명 정부에 대한 경기도정의 ‘동기화’는 극대화되고 있습니다. 주 4.5일제 등에서 ‘테스트베드’를 자처하며 전임 지사인 이 대통령과 연대에 나섰습니다.

2022년 3월3일 이재명 당시 민주당 대선 후보(오른쪽)가 서울 영등포 타임스퀘어 광장에서 집중 유세를 벌이던 중 김동연 전 새로운물결 후보로부터 선물 받은 운동화를 신어보고 있다. 연합뉴스

대선후보 경선을 앞두고 잠시 마찰음을 빚은 듯한 이 대통령과 김 지사였지만 두 사람의 정치 지향점은 궁극적으로 크게 달라 보이지 않습니다. ‘국민을 위한 정치’라는 거시 목표를 향해 미시적 방법론의 차이가 보일 뿐입니다.

지난 2022년 3월3일, 서울 영등포구 타임스퀘어에서 열린 이재명 당시 민주당 대선 후보의 유세에서 후보를 막 사퇴한 김동연 당시 새로운물결 후보는 이같이 말했습니다. “이재명의 추진력과 김동연의 일머리가 합쳐지면 못 할 게 없다.”

당시 김 지사가 이 대통령에게 선물했던 운동한 한 켤레는 지금도 회자됩니다. ‘국민 눈높이에서 뛰고 걸으며 소통해달라’는 뜻이었습니다.

◆ “운권천청(雲捲天晴)”…자신만의 색깔·방식 살려야

다시 이날 방송 인터뷰로 돌아가 보겠습니다. 김 지사는 “(이 대통령이) 제일 잘한 건 경제”라며 외교·통상·민생에서 이 대통령에게 모두 만점에 가까운 점수를 줬습니다. 특히 대미 통상에 대해선 “일본을 따라갈 필요는 없다”며 “국익을 지켜 협상해야 한다”고 강조했죠. 한미자유무역협정(FTA)·환율 협상 경험을 언급하며 “정부가 잘 풀어낼 것”이라는 덕담도 잊지 않았습니다.

2022년 3월3일 이재명 당시 민주당 대선 후보(왼쪽)가 서울 영등포 타임스퀘어 유세에 앞서 김동연 전 새로운물결 후보와 함께 입장하고 있다. 뉴시스

지난 11일 자신의 페이스북에 올린 “운권천청(雲捲天晴·구름이 걷히고 하늘이 맑게 갬)의 시간”이라는 평가와 일맥상통합니다.

김 지사의 민선 8기는 다른 정치인들과 마찬가지로 호불호가 엇갈립니다. 지난 7월 경기도가 공개한 출범 3주년 여론조사(넥스트리서치 의뢰)에선 도민 10명 중 6명 가까이가 최근 3년간 도정에 대해 ‘잘하고 있다’고 평가했습니다. 특히 신뢰도는 70%에 달했습니다. 새 정부와 경기도 간 협력에 대한 기대감 역시 73%로 높았죠. ‘잘 못 했다’는 답변은 27%에 그쳤습니다.

긍정 평가 이유는 △실질적 주민 삶에 도움이 되는 정책(18%) △마음에 드는 도정 방향(14%) △깨끗하고 투명한 행정(14%) △특정 지역이나 계층에 치우치지 않은 균형 행정(14%) 순이었습니다.

민선 8기 역점 정책 중 대표 성과로는 △더 경기패스 추진 등 교통정책(24%) △360도 돌봄 등 복지정책(11%) △중소기업·소상공인 지원 등 민생경제(10%) △경기북부대개발 등 지역균형발전(10%)이 꼽혔습니다.

김동연 경기도지사(왼쪽 다섯 번째)와 이재준 수원특례시장(왼쪽 네 번째) 등 참석자들이 12일 수원시 장안구 영화동 일원에서 열린 ‘도시재생 혁신지구 공모선정 현장 설명회’에서 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

이런 김 지사의 재선 도전에는 순풍과 역풍이 동시에 존재합니다. 순풍은 나름 투명하고 공정한 도정 운영과 깨끗한 이미지입니다. 경제 관료 출신의 경험도 강점으로 꼽힙니다.

다만, 지난 대선 경선 당시 이 대통령과 경쟁하며 민주당 강성 지지층으로부터 씌워진 굴레는 넘어야 할 산입니다. 유시민 작가의 ‘배은망덕’ 발언이 대표적 사례입니다.

◆ 지방선거 ‘역주행’ 승리…‘달달버스’ 타고 진정성 알려

기회소득·경기패스 등 다양한 정책의 추진에도 불구하고, 도민 뇌리에 각인된 한 방이 없다는 것도 약점입니다. 다소 내향적 성격 탓에 친소관계를 떠나 다양한 사람과 두루 섞이지 못했던 점 역시 불리한 대목입니다. 이는 전통적 리더십의 문제로 거론되기도 합니다.

지난 대선 경선 때는 △중도 확장성·경제 전문성·국정 구상능력(강점) △약한 당내 입지·리더십 부족(약점) △경제혼란 수습·국정 경험(기회) △도지사로서 성과 미흡(위협)이 나열됐습니다.

다만, 이 같은 평가들 가운데 부정적 요소들은 대선 경선을 거치며 정치인으로서 한 걸음 더 성장하면서 탈색되고 있습니다.

‘달달버스’에 오른 김동연 경기도 지사. 뉴시스

벌써 여권에선 차기 경기도지사 후보로 여럿이 거론됩니다. 이 중 상당수는 이런저런 이유로 고사하는 분위기지만 강성 지지층과 친명 코드를 등에 업은 강력한 경쟁자들도 눈에 띕니다.

김 지사는 지난 지방선거에서 민주당 후보들이 줄줄이 낙마한 기초지자체(시·군)에서도 보수진영 후보의 득표율을 앞서며 ‘역주행’ 승리를 거둔 바 있습니다. 전임 지사였던 이 대통령의 후광이 어느 정도 있었지만, 김 지사 특유의 중도 이미지가 먹혀든 것도 무시할 수 없는 승리 요인입니다.

내년 6월 지방선거까지 남은 시간은 불과 9개월 남짓입니다. 그간 벌여놓은 사업의 마무리를 하기에도 벅찬 시간입니다. 48개월의 임기 중 80% 가량이 흘렀는데 새롭게 도민 평가를 받는다는 건 어려워 보입니다.

마라톤으로 치자면 ‘페이스대로’ 유지한 뒤 이제 치고 나갈 시간입니다. 김 지사는 ‘달달(달려간 곳마다 달라집니다)버스’를 타고 지난주 네 번째 목적지인 수원특례시를 방문했습니다. 이 자리에서 “환경과 사람에 대한 투자야말로 저비용, 그리고 지속가능한 성장 사회로 가는 가장 빠르고 확실한 길”이라고 외쳤습니다.

김 지사에게는 그만의 정치 색깔과 방식이 있습니다. 비록 널리 알려지진 않았지만, 도정에 관한 그의 진정성을 전하고 실천하는 데 노력을 기울여 보면 어떨까 합니다. 이를 극대화하는 게 새 정부와 조화를 이루며 재선을 향해 나아가는 첫걸음이라 생각합니다.