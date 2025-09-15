한국엡손, 정품무한 잉크 프린터 최초 양면 스캔·복사 가능한 신제품 출시

한국엡손이 A4사이즈 출력을 지원하는 프리미엄 복합기 ‘에코탱크 복합기’ 신제품 3종을 출시했다고 15일 밝혔다.

이번 신제품은 정품무한 잉크 프린터 가운데 최초로 양면 스캔을 통한 양면 복사 기능을 탑재하고, 업계 최장 수준의 5년 무상 출장 방문 서비스를 제공한다.

엡손은 ‘마이크로 피에조’ 프린트 헤드와 독자 기술인 ‘히트프리’를 적용해 친환경성과 경제성을 갖춘 에코탱크 라인업으로 정품무한 잉크 프린터 시장을 선도해왔다. 새롭게 선보이는 △L6370 △L6390 △L6391 모델은 기존 라인업의 장점에 업무 효율성을 극대화하는 프리미엄 기능과 장기간 안심하고 사용할 수 있는 보증 서비스까지 더했다는 점에서 차별성을 가진다.

엡손에 따르면 새 모델 모두 흑백 기준 분당 최대 18매, 컬러 기준 분당 9매의 고속출력이 가능하다. 개선된 대용량 잉크탱크 시스템으로 출력 비용 또한 크게 줄였다. 검정 안료와 컬러 염료 잉크 조합으로 출력 품질도 뛰어나 선명하고 번짐 없는 출력을 지원한다. 특히 각각의 전작 대비 출력 속도는 약 1.2배, 내구성은 2배 강화돼 많은 양의 출력물도 안정적으로 처리할 수 있다.

디자인과 사용성 측면에서도 크게 향상됐다. 자동문서 배출 트레이, 상태 표시등, 컬러 스크린을 적용해 누구나 쉽게 사용할 수 있다. 엡손 스마트 패널 앱으로 스마트폰과 연동해 원격 조작도 가능하다. 콤팩트하고 세련된 외관은 가정이나 소규모 사무실의 협소한 공간에서도 주변 인테리어와 조화롭게 배치할 수 있다.

L6370 모델이 버튼식 인터페이스의 출력·복사·스캔을 지원하는 양면 복합기라면, L6390·L6391 모델은 풀터치스크린을 지원하고 팩스 기능까지 추가돼 업무 환경에 따라 선택할 수 있는 폭을 넓혔다. 신제품 3종 모두 서비스센터를 방문하지 않고도 간편하게 유지보수 박스를 교체할 수 있도록 설계됐다. 전작 대비 구조 개선을 통해 별도의 드라이버 없이도 작업이 가능하게 했다.

엡손 관계자는 “이번에 출시한 에코탱크 프린터는 소규모 비즈니스 환경에서 업무 생산성과 경제성은 물론 환경을 함께 고려한 프리미엄 정품무한 잉크 복합기”라며 “앞으로도 엡손은 사용자의 불편을 줄이고 장기적인 신뢰를 제공할 수 있는 고객 중심적인 접근방식으로 프린팅 솔루션을 고도화해 나가겠다”고 말했다.