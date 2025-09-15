하와이안항공, 인천∼시애틀 노선 신규 취항

미국 하이와이안항공이 인천-시애틀 노선에 취항했다.

인천국제공항공사는 미국 5대 항공 기업인 알래스카 에어 그룹 소속 하와이안항공이 인천-시애틀 정기노선에 신규 취항했다고 15일 밝혔다.

13일 인천공항 제1여객터미널 출국장에서 열린 ‘하와이안항공 인천-시애틀 신규취항 기념행사’에서 인천국제공항공사 신동익 허브화전략처장(왼쪽 다섯 번째)이 알래스카 에어 그룹 관계자들과 기념 촬영을 하고 있다.

13일 첫 취항한 하와이안항공의 인천-시애틀 정기노선에는 300석 규모의 B787-9 기종이 투입되며 인천공항 출발 기준 주 5회 운항할 예정이다.

이번 신규 취항으로 인천-시애틀 노선의 항공편은 기존 3개 항공사에서 4개 항공사로 늘어나고 총 운항 횟수는 기존 주 21회에서 주 26회로 늘어난다. 이에 따라 시애틀을 목적지로 하는 관광및 상용 목적 여행객의 선택지가 넓어지고 여행편의도 제고될 것으로 기대된다.

미국 서부 연안에 위치한 시애틀은 미주 대륙의 관문 역할을 하는 항공 교통의 요충지다. 인천-시애틀 노선은 아시아와 미주 대륙을 잇는 최단거리 노선이다.

이번 인천-시애틀 신규취항으로 미국 국내선과 연계한 미국 내륙으로의 이동이 한층 편리해질 뿐 아니라 인천공항을 경유한 아시아-미주 간 환승 수요도 크게 증가할 전망이다.

현재 인천-시애틀 노선의 연간 수송여객은 지난해 기준 약 55만명이며 이 중 52%에 해당하는 28만명이 인천공항에서 경유하는 환승객으로 인천공항 전체 노선 중 가장 높은 환승률을 기록하고 있다.

하와이안항공이 소속된 알래스카 에어 그룹은 미국 서부 기반의 대형 항공사 알래스카항공(1932년 설립)과 함께 호라이즌항공과 하와이안항공을 보유하고 있다. 시애틀, 포틀랜드, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 앵커리지 등의 허브 공항을 중심으로 북미, 중미, 태평양 지역에서 140여 개의 노선을 운영 중이다.

알래스카 에어 그룹은 지난해 하와이안항공과 합병한 이후 국제선 네트워크를 확장하는 전략을 취하고 있다. 지난 5월 일본 나리타-시애틀 노선 취항에 이어 두 번째 아시아 노선으로 이달 인천공항에 정규 취항했다.

특히 알래스카 에어 그룹은 매출액 기준 미국 5대 항공기업으로, 인천공항은 미국 5대 항공사 중 국내선 중심의 사우스웨스트항공을 제외한 주요 항공사를 모두 유치해 미주 대륙을 잇는 아시아 허브 공항으로서의 입지를 한층 더 공고히 하게 됐다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “하와이안항공의 이번 인천-시애틀 노선 신규취항으로 국민들의 여행편의가 향상되고 인천공항의 항공 네트워크도 한층 강화될 것으로 기대한다”며 “앞으로도 신규 항공사 및 노선 유치에 박차를 가해 인천공항의 허브 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.