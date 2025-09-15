"성추행 피해"…여성 구의원, 국힘 인천지역 당협위원장 제소

[국민의힘 홈페이지 갈무리. 재판매 및 DB 금지]

여성 구의원이 성추행 피해를 주장하면서 국민의힘 소속 인천지역 한 당협위원장을 당 윤리위원회에 제소했다.



인천 남동구의회 의원 A씨는 15일 국민의힘 윤리위원회에 인천 모 지역 당협위원장인 B씨를 제소했다고 밝혔다.



A씨는 2023년 2월 17일 저녁 인천 모 단란주점에서 B씨가 불필요한 신체 접촉을 했다고 주장했다.



그는 제소장에서 "당시 동석자인 동료 의원의 요구로 노래를 부를 때 B씨는 제 어깨에 손을 올리고 본인 쪽으로 당겨서 감싸 안았다"며 "당시 테이블에 있던 다른 구의원들은 저와 분명하게 눈을 마주쳤고 서로 당황하는 눈빛을 주고받았다"고 밝혔다.



이어 "당시 테이블에서 '당협위원장이 될 사람이니 잘하라'는 발언이 나왔는데 이는 명백하게 위계적 지위를 이용한 성 비위이고 신체 접촉"이라며 "저는 초선 기초의원으로서 선배 의원·B씨의 요구와 위계적인 분위기를 거부하고 부정적인 표현을 하기 어려웠다"고 전했다.



그는 당시 피해 상황이 이듬해 3월 국민의힘 클린공천지원단에 접수됐으나 사실확인이나 조사 절차 없이 사건이 종결됐고 관련 내용이 외부로 유출된 뒤 오히려 2차 가해를 당했다고 주장했다.



A씨의 주장과 관련해 B씨는 "(성추행은) 사실무근이고 지난 총선 때 상대 당 후보가 관련 주장을 할 때도 '마타도어'(흑색선전)에 대응하지 않는 게 좋다고 해서 대응하지 않았던 사안"이라며 "A씨는 제가 요청하지도 않았으나 그 이후 저를 지지했다"고 반박했다.



그러면서 "A씨는 무슨 이유인지 모르겠지만 최근 당협 활동도 하지 않고 SNS에서 저를 악의적으로 비방하고 있는데 허위 사실 유포에 책임을 져야 할 것"이라며 "앞으로 강력히 대응할 것이고 윤리위에서 (제소 내용이 사실이 아니라는) 결과가 나오면 징계를 요청해야 할 것"이라고 덧붙였다.

<연합>