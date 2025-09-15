‘지속가능한 대구 발전’… 함께 여는 대구발전 포럼 발족

‘함께여는 대구발전포럼’은 최근 대구 중구 로이스 닥영치과병원에서 창립총회를 열고 공식 출범했다고 15일 밝혔다.

포럼은 이번 출범을 계기로 인구 감소, 기후변화, 지방 소멸 등 대구가 직면한 도시 문제에 대응하고, 새로운 성장 동력을 발굴하기 위한 연구와 정책 제안 활동을 본격적으로 시작한다.

포럼 창립 총회를 갖고 회원들과 단체 기념 촬영을 하고 있다. 함께여는 대구발전포럼 제공

창립총회와 함께 열리는 제1회 포럼에서는 ‘청년 일자리 창출’을 주제로 지역에서는 처음으로 ‘제자백가식 난상토론’이 진행됐다. 난상토론은 산업을 비롯해 경제, 문화·예술, 복지, 도심 인프라·환경 등 5개 분야를 중심으로 열려 다양한 관점에서 문제를 탐구하고 해결책을 모색하는 자리가 됐다.

포럼은 앞으로 △정기 토론회·강연 개최 △정책 대안 발굴·연구 △시민 참여형 프로젝트 운영 △지역 사회봉사·협력 활동 등을 추진한다. 토론과 연구에서 나온 과제들은 관련 기관과 공유해 실제 정책과 사업으로 연결될 수 있도록 할 계획이다.

서철현 포럼 회장은 “이번 창립총회는 대구의 미래를 함께 고민하고, 새로운 희망의 길을 찾는 뜻깊은 자리”라면서 “단순한 논의를 넘어 함께 실천하고 변화를 만들어가는 출발점이 되길 기대한다”고 말했다.