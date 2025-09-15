[재미로 보는 오늘의 운세] 9월 16일 (화요일)

쥐

96년생 매사 앞으로 보고 뛰자.

84년생 가벼운 마음으로 일을 시작하라.

72년생 자신을 드러내는 만큼 이익이 돌아온다.

60년생 활용가치가 있는지 신중히 검토하라.

48년생 엎질러진 물을 담을 가능성이 농후하다.

36년생 정신적인 안정과 더불어 건강에 유념하라.

소

97년생 언쟁은 자신에게도 손해가 많다.

85년생 어려운 문제의 실마리를 찾을 수 있다.

73년생 이론적인 것에 치중하면 실리를 놓친다.

61년생 일에 원활하지 않으면 업무가 중단된다.

49년생 인간적인 방법으로 다가서야 효과적이다.

37년생 운수대통이라고 자만하지 마라.

범

98년생 나를 알아주길 바라지만 어렵다.

86년생 논쟁에 휘말리면 자신만 피곤해진다.

74년생 망설였던 분야에 적극적으로 도전하라.

62년생 자신에게 힘겨운 일은 남에게 맡겨라.

50년생 육체적인 건강보다 정신 안정에 신경써라.

38년생 마음 아픈 일도 시야를 벗어나며 편하다.

토끼

99년생 의문점을 편하게 생각하자.

87년생 자금사정이 악화되어 심기가 불편하다.

75년생 꼬이는 하루니 자중하고 삼가라.

63년생 정직하고 당당하게 참 삶을 영위하라.

51년생 순리대로 행하면 원하는 것을 얻는다.

39년생 소리 없이 들어오는 재물에 탈이 난다.

용

00년생 여성은 심리적으로 불안하다.

88년생 조용히 밀려드는 고독한 시간을 경험한다.

76년생 눈치 없는 행위로 면박 당한다.

64년생 상승하고 싶다면 기초를 다져라.

52년생 어려움이 지나고 평탄한 길이 나타난다.

40년생 사람인지 짐승인지 자세히 살펴야 한다.

28년생 물욕이란 적당하면 큰 도움이 된다.

뱀

01년생 큰 이익은 기대하기 어렵다.

89년생 금전적인 문제로 고심이 되는 운이다.

77년생 장점을 살려나갈 기회를 대비하라.

65년생 동서방에 작은 소득이 생길 수 있다.

53년생 비교적 평탄한 길이 눈앞에 나타난다.

41년생 무소식이 희소식이니 편하게 생각하라.

29년생 세월이 지나도 변하지 않는 것 마음.

말

02년생 후배나 아랫사람의 잘못에 관대하자.

90년생 구속에 민감하면 마음이 비좁다.

78년생 일관된 태도를 유지하면 좋다.

66년생 방향을 잡지 못해 우왕좌왕 하는 운이다.

54년생 예민한 판단력이 요구되니 평정을 찾아라.

42년생 유사한 것을 두고 오해를 산다.

30년생: 지금은 여유자금을 확보하자.

양

03년생 남방에서 오는 사람은 덕이 된다.

91년생 인덕이란 먼저 베풀 때에 발생한다.

79년생 이동운은 불길하니 자제하라.

67년생 시작이 늦은 만큼 결과도 미약하다.

55년생 어려운 일은 맡기고 쉬운 일을 찾아라.

43년생 삼 년 가뭄이면 바닥을 드러내는 법이다.

31년생: 자기에 대한 평가를 높이지 말자.

원숭이

04년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라.

92년생 부질없는 행동인줄 알면서 달려든다.

80년생 인정받기를 원하거든 먼저 보여주라.

68년생 새로운 일을 벌이면 불리하다.

56년생 작은 이익을 취할 수 있다.

44년생 긴장감이 심할 때는 건강에 적신호 온다.

32년생 욕심 조금 부리는 것은 이해 한다.

닭

05년생 전공분야에 더 열심히 하자.

93년생 객관적인 자료를 바탕으로 진행시켜라.

81년생 자신의 능력을 발휘하고 인정받는다.

69년생 어려움이 따르니 조언을 구하는 것이 좋다.

57년생 영업하는 사람은 계약을 체결한다.

45년생 인정할 수 있는 선에서 상대방과 타협해라.

33년생 일에 한번 정한 법칙은 지키자.

개

06년생 약속과 신의를 중히하자.

94년생 입에 맞는 음식도 과하면 탈나기 쉽다.

82년생 내 것이 아니면 쳐다보지 않아야 편하다.

70년생 내세울 것이 없다는 것은 자격지심.

58년생 자신감을 보여줄 수 있다면 만사형통이다.

46년생 사람을 좋아하는 것보다 아름답다.

34년생 마음을 넓게 먹고 일에 임하라.

돼지

95년생 생활이 지겨우면 약간의 변화를 추구하라.

83년생 우애를 생각하고 부모님께 효를 다해라.

71년생 마음을 비운다는 것은 쉬운 일이 아니다.

59년생 오름세에 접어드니 상황이 길하다.

47년생 무심해지기 쉬운 시기니 대화를 갖자.

35년생 자리를 옮기는 것이 좋치않다.