내년 6월 치러질 광주시교육감 선거를 앞두고 실시한 각종 여론조사에서 한 후보자가 노무현 전 대통령의 직함을 사용해 선두권으로 나오자 다른 후보들이 강력 반발하고 있다.
15일 각종 여론조사에 따르면 광주시교육감 선거 후보군에는 현역인 이정선 광주교육감과 정성홍 전 전국교직원노동조합 광주지부장, 오경미 전 광주교육청 교육국장, 김용태 노무현재단 광주시민학교장 등 4명이 포함돼 있다.
여론조사에서 전 전교조 지부장인 김용태 교장이 ‘노무현재단 광주시민학교장’ 직함을 사용할 때 1~2위까지 올랐다. 하지만 본인 의사와 무관하게 ‘전자공고 교장’으로 실시된 여론조사에서는 4위까지 밀렸다. 최근 5차례 여론조사에서 김 전 지부장이 노무현재단 광주시민학교장 직함을 사용 여부에 따라 지지율이 최고 21%, 최저 6%로 큰 편차를 보이면서 여론조사 방식과 결과에 대한 공정성과 신뢰성 의문이 제기됐다.
김 전 지부장은 노무현 마케팅을 더 가속화하며 최근에는 노 전 대통령의 고향 경남 봉하마을을 찾기도 했다.
이 같은 김 전 지부장의 노무현 직함 사용에 대해 다른 후보들은 강력 반대하고 있다.
이 교육감과 정 전 지부장과 오 전 국장 측은 여론조사의 공정성이 훼손된다며 노무현 직함을 사용하지 말 것을 주장하며 여론조사에 대해 보이콧을 선언했다.
선관위는 “노무현재단 경력은 특정 정당 지지·반대와 관련 없으므로 사용이 가능하다”는 입장이다. 선관위 관계자는 “노무현재단에서 일한 경력이 정당의 지지와 반대를 받는다고 보기 어렵다”고 밝혔다.
광주 교육감 선거 ‘노무현 마케팅’ 논란
수정 : 2025-09-15 18:27:29
직함 사용 여부에 지지율 요동
타후보 불만… 여론조사 보이콧
선관위 “경력일 뿐… 사용 정당”
