최교진 교육·원민경 여가 장관 등에 임명장

李정부 104일 만에 1기 내각 구성 완료

이석연 국민통합위원장 등도 위촉장

이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 최교진 교육부 장관, 원민경 여성가족부 장관 등에 대한 임명장을 수여했다.



앞서 교육부, 여가부 장관 후보자 낙마로 인해 장기화했던 이재명정부 1기 내각 구성이 이날 임명장 수여식으로 이 대통령 취임 104일 만에 완료됐다.

이재명 대통령이 15일 용산 대통령실에서 임명장 수여식 참석자 및 가족들과 기념촬영을 하고 있다. 이날 이 대통령은 이석연 국민통합위원장, 김진애 국가건축정책위원장, 김호 농어업농어촌특별위원장에게 위촉장을, 최교진 교육부 장관, 원민경 여가부 장관, 차정인 국가교육위원장, 주병기 공정거래위원장, 이억원 금융위원장에게 임명장을 수여했다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 최 장관과 원 장관, 지난 12일 임명안을 재가한 이억원 금융위원장, 주병기 공정거래위원장, 차정인 국가교육위원장에게도 임명장을 수여했다. 이석연 국민통합위원장, 김진애 국가건축정책위원장, 김호 농어업·농어촌특별위원장도 함께 위촉장을 받았다.



이 대통령은 지난 12일 이 위원장과 주 위원장의 임명안을 재가했다. 이 위원장과 주 위원장의 인사청문 기간은 지난 8일 종료됐으나 국회는 청문보고서를 채택하지 않았고, 이 대통령은 11일까지 청문보고서를 송부해 달라고 국회에 요청한 바 있다. 인사청문회법 6조 3항과 4항에 따르면 대통령은 국회에서 기한 내에 청문보고서 채택이 불발된 경우 10일 이내로 기간을 정해 청문보고서 재송부를 요청할 수 있고, 기간 이내에 국회가 청문보고서를 송부하지 않으면 대통령이 임명을 강행할 수 있다. 교육부와 여가부는 앞서 이진숙·강선우 전 후보자가 낙마하면서 다른 부처에 비해 임명이 늦어졌다.



이 대통령은 이날 장관들에게 임명장을 주면서 “잘 부탁드린다. 축하한다”고 인사한 뒤 배우자를 포함한 가족에게도 꽃다발을 선물하고 기념 촬영을 했다. 강훈식 대통령실 비서실장은 어머니와 시어머니를 데리고 참석한 원 장관에게 “어머니와 똑같이 생기셔서 어머니가 누구신지 누가 봐도 알겠다”고 농담하기도 했다.