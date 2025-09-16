조국 “책임지고 성비위 피해자 상처 치유”

첫 비대위 회의 “저부터 통렬하게 반성

2차 가해 단호한 조치… 당원들과 대화”

가해자 지목된 김보협 “성추행 없었다”

조국혁신당 조국(사진) 비상대책위원장은 15일 당내 성비위 사건 피해자들을 향해 “깊이 사과드린다”며 “제가 책임지고 피해자의 상처 치유, 온전한 보상, 재발 방지, 제도 개선을 하겠다”고 말했다.

조 위원장은 국회에서 주재한 첫 비상대책회의에서 “당이 법률적 절차와 판단에 치중해 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들인다. 저부터 통렬하게 반성하겠다”며 이같이 밝혔다. 그는 “비대위원장에 선출된 직후 중앙당에 2차 가해 행위에 대한 단호한 조치를 지시했다”며 “이와 함께 중징계 처분을 내리는 당헌·당규 개정안을 주문했다”고 했다.

조국혁신당 조국 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 비상대책위원회의에서 발언하고 있다. 허정호 선임기자

이어 “아직 해야 할 일이 여전히 많다”며 △피해자 실명 거론 금지 △악의적 보도 강력 대응 △피해자 심리치료 지원 △당내 인권보호 기구 신설 △성비위 예방 시스템 구축 등을 추진하겠다고 했다. 또 그는 사태 수습에 당원들의 뜻도 반영하겠다는 생각도 밝혔다. 조 위원장은 “저는 공동체적 해결을 제시했다”며 “빠르면 이번 주부터 전국 시도당별로 당원과의 대화를 시작하겠다. 그 목소리를 당론으로 실천하겠다”고 했다. 조 위원장은 “제가 자유를 찾은 지 한 달도 되지 않았는데 중책을 맡게 됐다”며 위원장직이 ‘독배’이니 만류하는 의견을 주변으로부터 많이 들었다고 전했다. 그는 “그것은 계산”이라며 “저는 그렇게 정치하지 않겠다. 정치는 책임”이라고 말했다.

한편 성비위 사건의 가해자로 지목된 혁신당 김보협 전 수석대변인은 사회관계망서비스(SNS)에서 “무죄 추정 원칙”을 언급하며 “결론부터 말해 고소인이 주장하는 바와 같은 성추행·성희롱은 없었다”고 주장했다.