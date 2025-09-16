“수사·기소 완전분리 필요” vs “최후의 안전장치” [심층기획-국민을 위한 형사·사법개혁으로]

‘보완수사권’ 존폐 최대쟁점



일각 “공소 유지·경찰 견제 기능

보완수사 요구권으로 충분” 주장

내년 하반기 검찰청 폐지가 기정사실화한 상황에서 정부조직법 개정안 시행 유예기간(1년) 동안 검찰의 보완수사권 존폐가 최대 쟁점이 될 전망이다. 기존 형사사법 체계의 ‘최후 견제장치’ 역할을 해온 보완수사권을 두고 ‘완전한 수사·기소 분리’라는 논리와 ‘경찰 권한 비대화’ 등을 우려하는 목소리가 팽팽히 맞서고 있다. 전문가들은 ‘수사기관 간 견제와 통제’라는 대원칙 아래 보완수사 권한을 어떻게 할지에 대한 정교한 제도 설계가 시급하다고 입을 모은다.



15일 법조계에 따르면 정부·여당이 이달 내 국회 통과를 예고한 정부조직법 개정안의 후속 입법 과제 중 논쟁이 가장 뜨거운 문제가 검찰의 보완수사권 존폐다. 보완수사권은 경찰 수사 결과가 미흡하거나 인권 침해 우려 등이 있는 경우 검찰이 보완수사를 직접 하거나 지시·요구할 수 있는 권한으로, 형사소송법에 명시돼 있다.

여권 내 강경파들 사이에선 검찰의 보완수사권을 없애야 완전한 수사·기소 분리가 가능하다는 주장이 나온다. 하지만 정성호 법무부 장관이나 노만석 검찰총장 직무대행(대검찰청 차장검사) 등은 검찰청이 기소 기능만 가진 공소청으로 바뀌더라도 보완수사권은 남겨야 한다는 입장을 밝혔다.



검사 출신 김종민 변호사(사법연수원 21기)는 “검찰의 보완수사권은 권한이 아니라 실체적 진실을 발견해서 범죄자를 처벌해야 한다는 의무로 봐야 한다”며 “보완수사 요구조차 못 하게 되면 한 예로 구속사건의 경우 경찰이 송치하면 검찰 단계에서 최대 20일까지 구속이 가능한데, 이때 할 수 있는 일이 하나도 없어진다”고 지적했다.



시민단체 경제정의실천시민연합(경실련)도 최근 “검찰의 직접 보완수사는 송치된 사건에 한정된 제한적 권한이며, 이는 검찰 권한 확대가 아니라 기소 책임을 이행하기 위한 최소한의 안전장치”라는 입장을 냈다.



검찰의 직접 보완수사 권한은 폐지하더라도 경찰 등에 보완수사를 요구할 수 있는 권한은 남겨둬야 한다는 의견도 많다. 박성민 경상대 법과대학 교수는 “검찰이 직접 보완수사를 할 수 있는 권한과 경찰에 보완수사를 요구할 수 있는 권한을 구분해야 하는데, 기소 후 공소 유지를 위해선 최소한 보완수사 요구권이라도 꼭 남겨야 한다”고 말했다. 서보학 경희대 법학전문대학원 교수는 “보완수사권을 남기면 검찰 개혁의 효과가 무(無)로 돌아갈 것”이라면서도 “(경찰 권한 비대화 등 제기되는 우려에 대해선) 보완수사 요구권으로도 충분하다고 본다”고 했다.



헌법재판연구원장을 지낸 이헌환 아주대 법전원 교수는 “검찰이 보완수사 요구권으로 경찰을 견제하고 제한하는 방법으로 제도 개혁을 해야 한다”고 강조했다.