“테슬라 취소”… 反美로 번진 美 구금사태

귀국 근로자들 인종차별 경험 등

잇단 인권침해 증언에 ‘부글부글’

美 상품 불매 등 여론 심상찮아

미국에서 발생한 한국인 300여명 구금 사태의 여파가 쉽게 가라앉지 않으면서 한·미 정부가 다급히 진화에 나서고 있다. 한국인들이 무사 귀국하고 비자 워킹그룹 추진 등으로 일단락되는 듯했던 사태는 구금 당시 인권 침해가 심각했다는 문제 제기와 함께 재점화되는 분위기다.



15일 외교부는 미국 조지아주에서 발생한 한국인 구금 사건 당시 인권 침해 내용 및 적법 절차에 대한 당국자 브리핑을 진행했다. 3일 전 귀국한 한국인 노동자들의 구금일지가 공개되며 우리 국민의 인권 침해 관련 여론이 악화했고, 현지에 신속대응팀을 파견했던 외교부는 해당 사안을 보다 면밀히 들여다보겠다는 방침을 밝힌 바 있다.

미국 조지아주에서 발생한 한국인 300여명 구금 사태의 여파가 이어지고, 한·미 관세 후속 협상도 난항인 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)이 14일(현지시간) 뉴저지주 모리스타운 공항에서 워싱턴으로 출발하기 전 취재진의 질문에 답하고 있다. 모리스타운=로이터연합뉴스

외교부 당국자에 따르면 구금된 한국인들과 현지 총영사관 측 간의 영사면접에서 인권 침해 관련 불편사항이 구체적으로 접수되지는 않았다. 면접이 급박하게 이뤄져 현장의 불편, 외부 의약품 반입, 통화 등 당장의 어려움 해소에 일단 집중했다.



외교부는 현지 교섭 과정에서 정부가 최우선에 둔 목표는 우리 국민이 최대한 빨리 구금 시설에서 나와 귀국하도록 하는 것이었다는 설명이다. 체포, 구금 과정에서의 불법적 행위나 인권침해 등에 대해 일일이 시시비비를 가리는 것은 일단 미뤘다. 귀국이 늦춰지는 문제가 발생할 수 있기 때문이다. 필요하다면 귀국 후에 문제 제기를 하기로 했다. 외교부 당국자는 “구금 시설에서의 인권 침해 여부 등은 아직 사실관계 확인이 더 필요한 사항”이라며 “관계 기업들과 계속 회의하며 확인을 거친 뒤 미 측에 추가로 요구사안을 제기할 계획”이라고 밝혔다. 협상 과정에서 미 이민세관단속국(ICE)이 무슨 기준으로 현장 단속을 했는지를 밝히라고 항의했다는 사실도 공개했다. 외교부 당국자는 “일반적으로 이런 사태가 벌어지면 3∼4개월 정도 구금된다”며 “일주일 정도 만에 국민들이 나올 수 있었던 건 매우 예외적인 상황”이라고 말했다. 그럼에도 사태 초기 쇠사슬 체포로 각인된 이미지가 강력한 데다 한국에 돌아온 이들이 밝힌 증언과 불쾌했던 경험담이 확산하면서 한동안 미칠 영향은 크다는 분석이 나온다. 일각에선 반미운동에다 지난 5월 예약한 테슬라 차량 구매를 취소하는 등 미국상품 불매 운동까지 벌어질 조짐이다. 사안의 파급력이 커지는 것을 의식한 듯 트럼프 대통령은 14일(현지시간) 사회관계망서비스에 한국인 구금 사태와 관련된 비자 제도 개선은 미국 내 일자리 축소와 무관하다는 내용의 글을 올렸다.