보훈부, ‘독립기념관 사유화 논란’ 김형석 관장 감사 결정

국가보훈부가 광복절 경축식 기념사와 독립기념관 사유화 논란에 휩싸인 김형석 독립기념관장에 대한 자체 감사에 착수하기로 했다.

보훈부는 15일 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 강준현, 김용만, 이강일, 이정문 의원이 서울 용산구 서울지방보훈청에서 권오을 장관을 만나 김 관장에 대한 감사를 촉구한 것과 관련, 이같은 입장을 밝혔다.

김형석 독립기념관장. 연합뉴스

보훈부는 “최근 김 관장의 독립기념화 사유화에 대한 언론보도 및 민주당 정무위원들의 감사 요청 등을 고려할 때, 특정 사안에 대해서는 보훈부 차원의 시급한 자체 감사 착수가 필요하다고 판단했다”고 설명했다.

보훈부는 “김 관장의 독립기념관 사유화 논란 및 예산 집행, 복무 등에 관한 사항은 보훈부 차원의 특정감사를 통해 조속히 사실관계를 확인할 예정”이라며 “감사원에 청구된 나머지 사안에 대해서는 감사원의 감사가 병행될 수 있도록 노력하겠다”라고 덧붙였다.

김 관장은 교회 신도들에게 독립기념관 내 강의실 사용을 허용하고, 학생군사교육단(ROTC) 동기 모임을 갖는 등 독립기념관을 사적으로 이용했다는 의혹을 받고 있다.

그는 또 광복절 경축식 기념사에서 “우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말해 논란을 초래했다.