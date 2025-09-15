경기도-도의회, 2회 추경안 '세입 8,000억 원 감액' 놓고 설전

여야 의원 "충분히 예측 가능"…경기도 "2024년과 상황 많이 달라져"

경기도의회 예산결산특별위원회의 15일 제2회 추가경정예산안 심사에서는 세입 예산 8천억원 감액을 놓고 여야 의원과 경기도 기획조정실장 간의 설전이 이어졌다.



경기도는 기정 예산보다 1조6천641억원 증액한 40조9천467억원 규모의 2회 추경안을 편성해 도의회에 제출했는데, 세입 예산 가운데 취득세 5천500억원과 지방교육세 2천500억원 등 8천억원은 감액했다.

경기도의회 예결위 추경안 심사. 연합뉴스

이와 관련 국민의힘 김영기(의왕1) 의원은 "취득세가 작년에 비해 5천500억원이나 덜 걷히는 것은 충분히 예측이 가능하지 않았느냐"며 "경기도가 주먹구구식으로 세입을 계산하지 않았나 하는 생각이 든다"고 질타했다.



이에 대해 허승범 경기도 기획조정실장은 "작년말 올해 본예산 편성 당시의 주택거래 건수나 국내총생산(GDP) 등 상황이 지금과는 상당히 많이 달랐다"며 "당시에 지금의 경제 상황까지 예측하기에는 어려움이 있었다"고 반박했다.



더불어민주당 이진형(더불어민주당·화성7) 의원은 "2020년도 세수 오차율은 14.7%로 1조8천억원이 초과 징수됐고, 이듬해 오차율은 32.9%로 4조1천억원이 초가 징수됐다"며 "그런데 2022년부터는 계속 감액되고 있다"고 지적했다.



이에 조병래 경기도 자치행정국장은 "2022년에 1조6천억을, 2023년에 1조9천억원을 각각 감액했다"며 "나름대로는 경제 분석기관이라든가 자료에 기반해서 추계했는데 예측을 잘못한 것 같다"고 해명했다.



야당 의원들은 대규모 세입 조정이 김동연 지사의 확장재정 기조 탓이라고 지적하며 내년 예산 편성 방향을 질의하기도 했다.



안계일(국민의힘·성남7) 의원은 "이번 추경은 사실상의 감액 기조를 인정한 셈이나 마찬가지"라며 "그렇다면 내년 본예산 편성 시 지금처럼 확장 기조를 계속 유지할 것인가"라고 따졌다.



이에 허 기획조정실장은 "지금 시점에 전체적인 내년 예산 규모에 대해 말씀드리기는 어려운 상황"이라며 "다만 내년에도 세출 부분에 있어서 국고 보조 사업이 많이 늘어날 것으로 생각되는 만큼 복지라든가 필수 불가결한 사업들을 반영할 경우 조금 증액되는 방향으로 가지 않을까 추측한다"고 답했다.

