전북 국회의원들 "새만금 공항 취소 항소심에 적극 대응"

더불어민주당 소속 전북 지역구 국회의원들이 15일 국회에서 긴급 간담회를 열고 새만금 국제공항 개발사업 기본계획 취소 소송 항소심에 적극 대응하기로 뜻을 모았다.



민주당 전북도당에 따르면 의원들은 이날 국회에서 긴급 간담회를 열었다.

새만금 국제공항 여객터미널 조감도. 전북특별자치도 제공

이 자리에는 이원택 도당위원장과 이성윤·신영대·한병도·윤준병·박희승·안호영 의원이 참석하고 국토교통부 서울지방항공청장, 항공정책관 등이 배석했다.



의원들은 서울행정법원에 제출된 집행정지신청과 항소심 등 과정에 적극 대응하기로 하기로 의견을 모으고 "정부 당국과 전북도는 완성도 높은 대응책을 마련해달라"고 주문했다.



앞서 서울행정법원은 지난 11일 새만금신공항백지화 공동행동(이하 공동행동) 소속 시민 1천300여명이 국토교통부를 상대로 제기한 새만금 국제공항 개발사업 기본계획 취소소송에서 원고 승소로 판결했다.



법원은 판결의 이유로 국토부가 새만금 국제공항 입지를 선정하면서 조류 충돌 위험성을 비교 검토하지 않은 점, 위험도를 의도적으로 축소한 점 등을 이유로 들었으며 공동행동은 곧바로 공항과 관련한 모든 행정절차를 중단시키는 집행정지신청을 낸 바 있다.

