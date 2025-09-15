인천대, 2026학년도 수시 경쟁률 10.2대 1 마감

인천대학교 2026학년도 수시모집이 최종 경쟁률 10.2대 1을 기록했다. 15일 인천대에 따르면 정원 외 전형 포함 총 1813명 선발에 1만8474명이 지원을 마쳤다. 인천대는 국립대학으로 대입전형의 책무성과 공정성을 위한 사업을 11년째 이어오고 있다.

실기우수자전형(18.9대 1)에서 전년 대비 경쟁률이 상승했고, 지난해에 강세를 보였던 학생부교과전형(교과성적우수자 10.0대 1, 지역균형 6.3.대 1)은 올해 다소 주춤한 모습이었다. 학생부종합전형(자기추천 10.2대 1)은 비슷한 수준을 보였다.

인문·자연계열 학과 중 일어교육과는 3명 모집에 173명이 지원해 57.7대 1로 경쟁률이 가장 높았다. 이어 인문계열 도시행정학과 29.7대 1, 정치외교학과 20.7대 1(이상 교과성적우수자), 창의인재개발학과 17.3대 1, 데이터과학과 12.7대 1(이상 지역균형), 미디어커뮤니케이션학과 24.2대 1 순으로 나타났다.

예체능계열 중 유일하게 실기고사 없이 신입생을 뽑는 운동건강학부는 27.8대 1로 나타났다. 공연예술학과에는 1288명이 몰려 학과 설립 이후 최고 경쟁률(58.6대 1)을 달성했다. 인천대는 다음달 2일 예체능계열, 11월 7일 자기추천 등의 수시 1단계 합격자를 발표한다.