판소리공연·장터… 한성백제문화제 26일 개막

서울 송파구 대표 축제인 ‘한성백제문화제’가 26일부터 사흘간 올림픽공원 88잔디마당에서 열린다.
15일 송파구에 따르면 올해 한성백제문화제 주제는 ‘하나되어 나아가는 문화의 힘’이다.
첫날 주제공연인 ‘하나되는 문화의 힘’에서는 ‘젊음의 송파’ ‘역동의 송파’ ‘문화의 송파’ 세 가지 테마로 보는 송파의 모습을 무대에 구현한다. 구민 화합의 장인 ‘한마음어울마당’, 판소리 명인 28명이 참여하는 ‘판소리 입제창’(한 대목을 여러 명이 번갈아 주고받는 것) 공연 등도 선보인다.
행사 현장에는 암벽등반 등 이색 신체활동 프로그램과 28개 체험행사가 운영된다. 지역 주민이 운영하는 ‘한성백제장터’에서 한식 메뉴도 즐길 수 있다.
구는 올해 축제 장소를 기존 올림픽공원 내 평화의광장에서 88잔디마당으로 옮겨 가을 정취를 더한 축제를 즐길 수 있을 것으로 기대했다.
송파구, 올림픽공원서 사흘간
