통상본부장, 한일車관세 격차에 "일희일비않지만 조기해소 노력"

한미 무역합의 후속 협의차 방미…"악마는 디테일에, 치열하게 협상중"

韓근로자 구금 사태에는 "美측도 과했다는 분위기…우리 기업 이해 최대한 반영"

한미 무역협상 후속 협의를 위해 15일(현지시간) 미국을 방문한 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 "악마는 디테일에 있다"며 "디테일을 갖고 치열하게 협상하는 중"이라고 밝혔다.



여 본부장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항으로 입국한 뒤 특파원들과 만나 "USTR(미 무역대표부) 대표를 만나는 등 전방위로 국익의 반영을 위해 최선을 다할 생각"이라며 이같이 말했다.

한미는 지난 7월 30일 타결한 무역협상에서 미국이 예고한 대(對)한국 상호관세를 25%에서 15%로 낮추고, 한국이 총 3천500억달러(약 486조원) 규모의 대미 투자를 시행하는 등의 내용에 합의했으나 구체적인 협의가 남아 합의 내용 발효를 위한 서명은 이뤄지지 않고 있다.



한미 통상 당국은 지난 8일 워싱턴 DC에서 실무협의를 진행하고, 지난 12일 뉴욕에서 장관급 회담을 열었지만, 대미 투자 방식 등에 대한 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌다.



미국 측에서는 하워드 러트닉 상무장관이 지난 11일 방송 인터뷰에서 한국이 아직 서명하지 않은 점을 거론하며 "한국은 그 협정을 수용하거나 관세를 내야 한다"고 압박하기도 했다.



여 본부장은 후속 협상이 난항을 겪는 것 아니냐는 지적에 "전체를 보고 이해해달라"며 "국익에 최대한 부합하게 합리적인 협상 결과를 만들어야 하는 게 가장 중요한 과제"라고 말했다.

이민단속으로 체포됐던 현대차-LG엔솔 배터리공장 건설 현장 직원들이 애틀랜타 공항으로 향하기 위해 11일(현지시간) 미국 조지아주 포크스턴의 이민세관단속국(ICE) 구금시설을 나서고 있다.

조지아주의 한국인 근로자 300여명 구금 사태가 협상에 영향을 줄 것으로 보는지에 대해선 "그런 부분은 우리가 강하게 요청해야 한다"며 "미국 측에서도 약간 과했다고 하는 분위기인 것 같다. 최대한 우리 기업의 이해를 반영하기 위해 노력하겠다"고 답했다.

일본이 16일부터 대미 자동차 수출의 품목 관세를 15%로 낮춰 적용받는 데 대해선 "우리도 최대한 빨리 (15%로 적용)될 수 있도록 노력하고 있다"며 "협상의 과정이니 일희일비하지 않겠다"고 말했다.



한국은 7월 30일 합의에 따라 대미 수출 자동차의 품목 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 했지만, 아직 최종 합의에 이르지 않았다. 최종 합의에 이른 일본은 15%를 적용받게 됨으로써 미국 시장에서 경쟁하는 한일 양국 자동차의 관세율에 격차(10% 포인트)가 생기게 됐다.

여 본부장은 3천500억달러 대미 투자의 방식을 둘러싼 한미 간 이견을 어떻게 좁힐 것이냐는 질문에 "모든 의견을 다 분석하고 있다"며 "어떤 게 우리한테 가장 최선의 결과를 가져올 수 있는지 그게 제일 중요하다"고 답했다.



미국 측 요구대로 대미 투자액에서 직접 투자의 비중을 높일 경우에 대비해 원/달러 환율 급등을 막기 위한 안전장치로 '무제한 한미 통화 스와프'가 거론되는 데 대해선 "구체적인 부분을 하나하나 말씀드리기 어렵다"며 답변을 피했다.



통화 스와프는 자국의 화폐를 상대국에 맡긴 뒤 미리 정한 환율로 상대국의 통화를 빌려오는 일종의 '국가 간 마이너스 통장'이다.

