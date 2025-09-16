이선빈 "조아람, 내 딸이었으면 좋겠다"…애정 폭발 [RE:TV]

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 15일 공개

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처

배우 이선빈이 '짠한형 신동엽'에서 배우 조아람을 향한 애정을 고백했다.

지난 15일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'(이하 '짠한형')에는 MBC 새 드라마 '달까지 가자'의 주역 라미란, 이선빈, 조아람이 출연, 신동엽과 술을 마시며 유쾌한 입담을 뽐냈다.

관찰 예능 '나 혼자 산다'를 통해 직접 반찬을 해 먹는 일상을 공개해 화제를 모았던 조아람. 조아람은 최근 촬영이 끝난 뒤 다시 반찬을 만들기 시작했다며 "혼자 살다 보니까 집에서 해야 할 게 많더라, 하다 보니까 재미가 붙었다"라고 부연했다.

유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처

라미란은 조아람에 대해 "일머리가 있더라, 중구난방으로 하는 게 아니라 야무지게 잘한다"라고 칭찬하며 제일 언니 같다고 해 눈길을 끌었다. 이선빈 역시 "(조아람은) 저희가 봤을 때 아기 같은데, 아기 같지 않다, 제일 어른이고 제일 의젓하다"라고 입을 모았다.

조아람은 낯을 많이 가리는 소심한 성격이라 '달까지 가자' 속 활발한 성격의 역할에 걱정이 많았다고 밝혔다. 그러나 조아람은 라미란과 이선빈이 자연스럽게 분위기를 만들어 줬다고 고마움을 전했다.

이어 이선빈이 "표현을 못 하면 병이 난다"라며 조아람을 향한 넘치는 애정을 고백했다. 이선빈은 "조아람이 너무 예뻐서 보면 그냥 제가 변태처럼 웃고 있다"라며 어느 날 "나중에 태교를 아람이로 해야겠다"라는 말을 했다고 털어놨다. 더불어 이선빈은 조아람을 향한 애정을 참지 못하고 직접 "네가 내 딸이었으면 좋겠다"라고 광기 어린 고백을 했다고 전해 웃음을 자아냈다.

<뉴스1>