'얼굴 성형에만 1억4천만원' 女…"망가질 일만 남았다"

얼굴 성형에만 무려 1억4000만 원을 썼다는 여성의 사연이 소개됐다.

15일 오후 방송된 KBS 조이 '무엇이든 물어보살' 333회에선 눈, 코, 지방흡입, 윤곽 수술은 물론이고 필러·리프팅·보톡스 등 여러 차례 시술까지 이어온 사연자가 등장했다.

사연자는 17세 미국 유학 시절, 좋아하던 남학생에게 "다리가 족발 같다"라는 말을 듣고 극단적인 다이어트를 시작했다.

이어 한국에 돌아와 어머니께 부탁해 첫 쌍꺼풀 수술을 했다.

검정고시에 합격하고 대학 항공운항과에 갔는데 자신보다 다 키도 크고 예뻤다. 이후 본격적으로 성형을 받으면서, 이런 상황이 일상처럼 이어졌다.

사연자는 성형으로 인해 달라진 외모에도 불구하고 여전히 만족하지 못한다고 토로했다.

하지만 병원에선 성형수술을 그만하라고 권유할 정도로 그의 마음, 몸은 심각한 상황이다.

MC 서장훈은 "여기까지가 한계인 것 같다. 수술했다는 사실을 말하지 않아도 알 것 같다. 지금 네 표정이 전혀 자연스럽지 않다"고 충고했다.

또 "백번 양보해 피부 관리 정도만 하고 이제는 멈춰라. 진짜로 망가질 일만 남았다"며 강하게 말했다.

MC 이수근 또한 "수술 말고 운동이나 다른 방식으로 너 자신을 가꿔라. 얼굴이 바뀐다고 본질이 바뀌는 게 아니다. 널 사랑해 줘라"라고 응원했다.

이수근은 끝으로 "이 방송을 본 전국의 성형외과, 이제 넌 출입 금지다. 어디서 성형했다는 얘기만 들려봐. 찾아갈 테니까"라고 덧붙였다.

<뉴시스>