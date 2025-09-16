세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

“저 트럭 수상한데?”…잡고 보니 벌금만 4억4000만원, 경찰도 놀랐다

입력 : 2025-09-16 09:26:19
수정 : 2025-09-16 10:00:04
폰트 크게 폰트 작게
박윤희 기자 pyh@segye.com
구글 네이버 유튜브

도로를 순찰하던 경찰이 우연히 벌금 4억원대가 부과된 수배자를 검거한 사연이 전해졌다. 

 

15일 울산경찰청에 따르면 지난달 울산 남구 일대에서 순찰 중이던 울산남부경찰서 삼산지구대 배은규 경감은 순찰차를 봤는지 갑자기 차선을 바꾸는 등 수상한 모습을 보이는 트럭을 발견했다.

순찰을 돌던 경찰이 벌금 4억4000만원이 밀린 트럭을 발견해 운전자를 붙잡았다. 경찰청 유튜브 캡처

평소처럼 순찰하다가 앞서가던 트럭이 경찰을 보고 빨리 벗어나려는 모습을 미심쩍게 본 배 경감은 차적 조회를 했고, 이 트럭의 운전자가 수배 이력이 있다는 걸 확인했다. 조회 결과 이 차량에 4억원이 넘는 벌금이 부과돼 있었다. 

 

배 경감은 “평상시 안전 순찰하면서 법규 위반 차량, 수배자, 무면허 음주운전자 등을 검거하고 있는데, 그날도 수상한 차량을 발견했다”며 “(차적 조회를 하고) 처음엔 벌금이 440만원인 줄 알았는데 자세히 보니 4억4000만원이었다”고 했다.

 

검거 과정에선 트럭 운전자의 도주 가능성 등을 염두에 뒀던 배 경감의 기지가 빛났다. 그는 따로 트럭에 정지 명령을 하지 않고 뒤따라가다 신호대기가 걸린 찰나에 곧장 트럭의 조수석으로 다가갔다. 

 

배 경감은 “통상 경고 방송을 하고 운전석으로 다가가면 도주하는 경우가 있고 다른 시민까지 위험하기에 아예 조수석에 올라탔다”고 설명했다. 

 

트럭에 올라탄 배 경감은 운전자가 수배자와 같은 인물인 걸 확인하고 그를 울산 남구 삼산동 터미널 사거리에서 붙잡았다.

 

해당 사건은 경찰청 공식 유튜브 계정에 게시되면서 알려졌다. 전날 ‘순찰 중 발견한 트럭, 벌금이 무려 4억 4000만원’이라는 제목으로 올라온 이 영상은 하루 만에 조회수가 13만회를 넘으며 화제를 모으고 있다. 

 

배 경감은 “법적 책임을 회피하는 사람들이 많은데 더 큰 피해를 막기 위해 더 노력하겠다”고 했다.

박윤희 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지