올 추석 차례상 물가 4년만에 20만원대…‘이 품목’ 전통시장이 마트보다 싸다

올해 추석이 3주 앞으로 다가온 가운데 배·시금치 등 과일·채소 가격이 소폭 하락해 차례상 비용이 지난해보다 적게 들 전망이다.

서울시내 한 대형마트에 배가 진열돼 있다. 뉴시스

가격조사 기관인 한국물가협회는 올해 추석 차례상 비용을 최근 조사한 결과 전통시장 기준 전국 평균 가격은 28만410원으로 집계됐다고 16일 밝혔다. 이는 작년보다 390원(1.1%) 떨어진 수준이다.

전통시장 차례상 비용은 대형마트 전국 평균 37만3540원보다 24%(8만9530원) 적었다. 전통시장이 대형마트보다 저렴한 품목은 쇠고기, 돼지고기, 대파, 배 등이다. 대형마트는 가공식품 가격이 우위였다.

협회가 조사한 차례상 비용은 지난 10년간 31.5% 상승했다. 코로나19 충격과 이상기상 영향으로 2020~2022년 3년 연속 차례상 비용이 매년 7% 이상 높아졌으나 올해 추석에는 2년 만에 다시 하락세로 전환했다.

특히 배 가격은 추석이 늦어 집중 출하가 이뤄진 영향으로 17%가량 내렸고, 시금치는 지난해와 달리 기상 조건이 좋아 공급이 원활해지면서 가격이 안정됐다. 무 역시 작년보다 저렴했다.

다만 계란, 돼지고기, 사과 등은 가격이 올랐다. 사과는 여름철 폭염으로 상품성이 높은 ‘대과’가 줄어 제수용 가격이 상승했다. 지역별로는 제주가 물류비 부담으로 30만2130원으로 가장 높았으며 전남(26만8880원)과 광주(27만1900원)는 전국에서 가장 낮았다.

서울 시내 한 대형마트 매대에서 소비자가 돼지고기를 고르고 있다. 뉴시스

임상민 한국물가협회 팀장은 올해 차례상 비용 하락이 물가 안정화의 긍정적 신호라고 평가하면서도 농축수산물 지수 상승을 고려해 성수품의 선제 공급과 물류·저장 인프라 확충 등 지속적 관리가 필요하다고 강조했다.

또한 “일부 품목은 가격이 여전히 높은 편이지만 추석이 가까워질수록 출하 물량 증가로 전반적인 안정세가 이어질 것”이라고 전망했다.