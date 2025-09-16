[유통 소식] "가을 무드 물씬" LF ‘아떼’ 립 글로이 밤 ‘물화과 컬렉션’ 출시 外

◆ LF ‘아떼’ 립 글로이 밤 FW 에디션 ‘물화과 컬렉션’ 출시

LF ‘아떼’ 립 글로이밤 FW 에디션 ‘물화과 컬렉션’ 출시. LF 제공

생활문화기업 LF의 비건 뷰티 브랜드 아떼(athe)가 가을 시즌을 맞아 '어센틱 립 글로이 밤'의 신규 컬러 '물화과 컬렉션'을 출시한다고 16일 밝혔다.

이번 컬렉션은 가을 대표 과일 무화과의 과즙·색감을 담아 한층 깊이 있는 컬러를 구현한 제품이다.

어센틱 립 글로이 밤은 립글로즈 특유의 고광택과 립밤의 보습 기능을 동시에 갖춘 제품으로, 지난해 9월 출시됐다.

이번 신규 컬렉션은 기존 베스트 컬러인 △메이(May)와 신규 컬러 △피그 코어(Fig core) △피그 베일(Fig veil) 3종으로 구성된다.

메이는 무화과 과육을 덮는 맑은 톤에서 영감을 얻은 자연스러운 컬러로 꾸준히 인기를 얻어온 대표 제품이다. 피그 코어는 무화과 과육의 따뜻한 붉은빛을 담아 웜톤과 쿨톤 모두에게 어울리는 색상이며 피그 베일은 무화과 껍질의 짙은 색감을 표현한 제품이다.

컬렉션 론칭을 기념해 아떼 공식몰에서 립 글로이 밤 구매 시 함께 사용하기 좋은 치크 제품을 사은품으로 증정한다.

이번 신제품에는 무화과빛 그라데이션을 활용한 시즌 한정 케이스 디자인이 적용됐으며, 아떼 공식몰, 카카오톡 선물하기, 네이버 스마트스토어 등에서 만나볼 수 있다.

아떼 공식몰과 카카오톡 채널에서 구매 시, 무화과의 컬러감을 고스란히 담은 기프트 박스가 함께 제공된다.

LF 아떼 관계자는 “립 글로이 밤에 대한 높은 관심에 힘입어 완벽한 가을 무드를 담은 신규 컬렉션을 선보이게 됐다”며, “깊이감 있는 컬러와 스킨케어링 성분이 더해진 립밤으로 올가을 건강하고 아름다운 립 메이크업을 완성하길 바란다”고 전했다.

◆ 삼성물산 패션 구호플러스, 트와이스 지효와 함께 가을 화보 공개

구호플러스가 트와이스 지효와 개성 있는 가을 스타일링을 선보였다. 삼성물산 패션부문의 브랜드 구호플러스는 과거와 미래의 결합에서 영감받은 2025년 가을 컬렉션을 출시하고 트와이스 지효와 함께 한 스타일링 화보를 공개했다고 16일 밝혔다.

구호플러스는 올해 가을 시즌 콘셉트를 '과거에서 온 미래'(Futures From Yesterday)로 정했다. 오래된 것과 미래 지향적인 것의 공존에서 영감받아 지난날의 감성을 현대적으로 재해석한 컬렉션을 선보였다. 간결한 디자인, 광택이 있거나 반짝이는 소재, 볼륨 있는 실루엣을 활용해 심플함과 장식성이 조화된 스타일을 내놨다.

구호플러스는 가을 컬렉션의 스타일링을 효과적으로 제안하기 위해 현대적이고 개성 있는 패션으로 주목받는 지효와 화보를 촬영했다. 지효는 대표적인 K팝 걸그룹 트와이스의 리더로서 최근 넷플릭스 인기 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스의 OST에 참여하기도 했다.

구호플러스는 지효 화보를 통해 주력 아이템의 다양한 조합을 제안했다. 테일러드 재킷과 가죽 스커트, 가죽점퍼와 부츠컷 데님 팬츠, 새틴 점퍼와 미니 드레스, 트위드 셋업 등으로 감각적인 스타일링을 선보였다.

배윤신 삼성물산물산 패션부문 구호플러스 팀장은 "구호플러스의 정체성과 시즌 콘셉트를 효과적으로 전달하기 위해 트와이스 지효와 함께 올가을 스타일링을 제안했다"며 "앞으로도 브랜드 페르소나에 부합하는 인물과의 협업을 이어나갈 계획"이라고 말했다.

◆ 아떼 바네사브루노, 소재와 컬러로 깊어진 가을 ‘프릴백’ 출시

LF의 컨템포러리 액세서리 브랜드 '아떼 바네사브루노 액세서리'가 가을을 맞아 한층 진화한 '프릴백(FRILL)'을 선보이고, LF몰에서 출시 기념 이벤트를 진행한다.

아떼 바네사브루노의 대표 가방으로 자리잡은 '프릴백'은 물결 모양의 주름 장식을 일컫는 '프릴'을 디자인 요소로 활용한 가방이다. 의상과 함께 조합해 착장의 변화를 줄 수 있는 제품이다. 겹쳐 입는 스타일링인 '레이어드' 트렌드와 맞물려 큰 인기를 받았다.

실제로 지난 봄·여름(SS) 시즌에는 7차 완판 및 재생산을 기록했으며 각종 패션 플랫폼에서도 상위권에 올랐다. LF몰 공식 인스타그램 계정에 업로드된 프릴백 릴스 영상도 독창적인 스타일링으로 화제를 모으며 102만 회의 폭발적인 조회수를 기록했다.

이번 시즌 프릴백은 가죽 질감을 섬세하게 재현한 패브릭 신소재 '듀프 스킨(Dupe Skin)'을 사용해 계절감을 살린 것이 특징이다. 일반 가죽에 비해 가볍고 생활 오염에 강해 관리가 쉽다. 은은한 광택과 부드러운 촉감에 퀼팅 디테일을 더해 고급스러운 느낌을 연출한다.

LF 아떼 바네사브루노 액세서리 관계자는 "의상과 함께 스타일을 완성하는 '아이디어 백'으로 자리 잡은 프릴백은 액세서리가 패션 전반을 이끄는 흐름을 잘 보여주는 상징적인 아이템"이라며 "앞으로도 다양한 소재와 독창적인 디자인을 결합한 신제품을 선보이며 브랜드 정체성을 강화하는 시그니처 라인을 지속적으로 키워나갈 계획"이라고 말했다.

◆ 이랜드 뉴발란스, 초경량 프리미엄 구스다운 ‘플라잉77 구스다운’ 출시

이랜드월드가 유통하는 글로벌 스포츠 브랜드 뉴발란스는 초경량 소재와 고급 유럽산 구스(거위털)를 적용한 신제품 '플라잉77 구스다운'을 선보인다고 16일 밝혔다.

신제품은 뉴발란스의 고기능 다운 라인업 ‘플라잉(Flying)’ 시리즈를 업그레이드한 모델로, 가벼움과 보온성을 동시에 갖춘 FW 시즌 프리미엄 아우터다. 제품명 ‘77’은 초경량 7데니어(7D) 원사와 다운프루프 기능을 보완한 7CELL 코팅 적용 원단을 사용하여 경량성과 내구성을 겸비한 다운이라는 가치를 담고 있다.

초경량 7데니어(7D) 원사와 충전재가 원단을 통해 새 나가지 않도록 하는 다운프루프 기능을 보완했다. 또 필파워(충전재 복원력) 700+를 갖추고 있다.

이랜드 뉴발란스 관계자는 "플라잉77 구스다운은 초경량 원단과 고급 충전재를 적용해 가볍지만, 안정적인 보온성을 제공한다"며 "다가오는 겨울, 일상과 야외활동 모두에서 활용할 수 있다"고 말했다.

◆ 스킨1004, 인도네시아·필리핀 틱톡샵 행사서 최고 매출

원료주의 스킨케어 브랜드 스킨1004가 인도네시아와 필리핀 틱톡샵 ‘슈퍼 브랜드 데이’ 행사에서 최고 매출을 기록했다고 16일 밝혔다.

슈퍼 브랜드 데이는 각국 틱톡샵이 주최하는 연간 최대 규모의 쇼핑 캠페인으로, 집중 프로모션과 브랜딩을 통해 제품 판매와 인지도를 높이는 대표 행사다.

스킨1004는 틱톡샵이 활성화된 주요 국가인 인도네시아와 필리핀에서 참가해 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

인도네시아에서는 지난 8월 15일부터 3일간 총 10억원의 매출을 달성하며 역대 최대 실적을 기록했다. 특히 캠페인 기간 ‘일상 소비재’ 카테고리 1위를 차지하고, ‘뷰티&퍼스널 케어’ 카테고리에서는 50위권 내에 스킨1004 제품 10종이 진입하며 브랜드 영향력을 입증했다. 동시에 틱톡에서 진행한 스킨케어 루틴 공유 챌린지는 총 600건 이상 확산돼 누적 조회수 5000만회를 돌파하며 현지 소비자의 높은 관심을 받았다.

필리핀에서는 8월 15일부터 19일까지 진행된 슈퍼 브랜드 데이에서 인플루언서 라이브 방송, 해시태그 이벤트 등 다양한 프로모션을 통해 전월 대비 3배 증가한 2.3억원의 매출을 기록했다.

현지 유명 배우 ‘데니스 로렐(Denise Laurel)’을 비롯한 메가 인플루언서와 진행한 라이브 방송에서는 단일 방송으로 2000만원의 매출을 올리며 스킨케어 카테고리 1위를 달성했다.

지난달에는 소규모 인플루언서 이벤트를 열어 현지 파트너십과 브랜드 신뢰 구축에도 나섰다. 데니스 로렐을 포함한 다수의 인플루언서들이 참석해 대표 제품 체험과 네트워킹을 진행하며 지속 가능한 협업 기반을 마련했다.

스킨1004는 이번 행사를 바탕으로 동남아 시장 내 영향력을 더욱 확대할 계획이다. 현지 트렌드에 맞춘 마케팅 전략과 함께 틱톡샵 등 온라인은 물론 오프라인까지 접근성을 넓혀 K스킨케어 브랜드로서의 입지를 강화한다는 방침이다.

곽인승 크레이버 CBO 겸 스킨1004 브랜드 부문 대표는 “동남아는 올 상반기에만 전년 동기 대비 2배 이상의 매출을 기록할 만큼 성장 잠재력이 큰 시장”이라며 “앞으로도 온·오프라인을 아우르는 맞춤 전략으로 시장 점유율을 계속 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

◆ 조니워커 블랙 루비, DAY6와 함께한 캠페인 선공개

프리미엄 주류 기업 디아지오코리아의 세계 판매 1위 스카치 위스키 브랜드 조니워커가 ‘조니워커 블랙 루비’의 브랜드 앰버서더 DAY6(데이식스)와 함께한 신규 캠페인 ‘Find Ruby in You’의 일부를 선공개했다.

이번 캠페인은 조니워커 블랙 루비가 지닌 고유의 가치를 DAY6 특유의 감성과 개성으로 풀어내며, 각자가 지닌 진정한 ‘루비’를 찾아가는 여정을 감각적으로 담아냈다. 올해 데뷔 10주년을 맞이하며 빛나는 보석 같은 존재로 자리매김해온 DAY6는 정교한 블렌딩으로 완성된 조니워커 블랙루비의 세계를 DAY6만의 새로운 방식으로 소개하며 팬들과 소비자들에게 신선한 영감을 전할 예정이다.

조니워커 블랙 루비는 이번 캠페인 선공개를 시작으로, DAY6와 함께한 본 캠페인의 메인 화보, 영상 및 다양한 콘텐츠를 순차적으로 선보이며 팬들과 한층 가까운 소통을 이어갈 예정이다.

‘조니워커 블랙 루비’는 DAY6의 앰버서더 선정을 기념해 10월 31일 팬사인회를 개최한다. 소비자는 9월 한달간 ‘조니워커 블랙 루비’ 1병 구매 후 영수증 인증을 통해 응모할 수 있으며, 1인 최대 2회까지 응모 가능하다. ‘조니워커 블랙루비 DAY6 팬사인회’ 관련 자세한 내용은 조니워커 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

◆ 파라다이스 호텔 부산, 제30회 BIFF 공식 스폰서 참여

지난해 파라다이스 호텔 부산 본관 야외가든에서 열린 부산국제영화제 저녁 만찬. 파라다이스 호텔 제공

파라다이스 호텔 부산은 오는 17~26일 열리는 제30회 부산국제영화제(BIFF)의 주요 공식 스폰서로 참여한다고 16일 밝혔다.

파라다이스 호텔은 "다수의 국제 행사 경험을 바탕으로 최상급 식음 서비스와 해운대 바다 조망의 객실 등을 통해 BIFF의 성공적인 개최를 전폭 지원할 계획"이라며 이같이 전했다.

호텔 측에 따르면 영화제 개막 당일인 17일엔 호텔 본관 야외 가든과 초호화 뷔페 '온 더 플레이트'에서 국내외 영화 관계자 대상 만찬이 열린다. 또 호텔 객실은 영화제 기간 최정상급 배우와 관계자 전용 숙소로 운영된다.

이외에도 호텔은 부산 곳곳에서 열리는 주요 프로그램과 부대 행사를 지원해 부산이 국제문화 도시로서의 위상을 공고히 하는 데 힘을 보탠다는 방침이다.

호텔 관계자는 "유구한 역사를 자랑하는 부산 대표 특급호텔로서 BIFF 성장과 함께한 지 어느덧 30주년을 맞았다"며 "올해도 수준급 기반 시설과 다년간 축적해 온 노하우를 활용해 아시아 최대 영화 축제란 명성에 걸맞은 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

BIFF는 우리나라 최초 국제 영화제로 영화 산업의 교류를 넓히고 차세대 영화인을 발굴하는 데 중요한 역할을 해왔다는 평가를 받고 있다. 파라다이스 호텔 부산은 1996년 부산국제영화제 출범부터 공식 본부 호텔로서 영화제 성장을 지원해 왔다.