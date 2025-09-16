코스맥스그룹, 2025년 하반기 신입사원 공개 채용 실시

글로벌 화장품·건기식·의약품 연구·개발·생산기업(ODM) 코스맥스가 2025년 하반기 신입사원 공개 채용을 실시한다.

코스맥스는 오는 29일 오후 4시까지 채용홈페이지에서 지원서를 접수한다고 16일 밝혔다. 이번 채용에는 지주사인 코스맥스비티아이와 코스맥스, 코스맥스펫 등 그룹 주요 관계사들이 참여한다. 연구 분야(R&I)와 마케팅, 해외영업, 전략마케팅, IT, 글로벌사업, 경영관리, IR 등의 직무에서 신입사원을 뽑는다.

지원 대상은 4년제 정규대학(원) 졸업자 및 2026년 2월 졸업 예정자다. 서류전형과 온라인 AI역량검사를 거친 뒤 실무면접, 최종면접, 채용검진 순으로 채용절차가 진행된다. 입사예정일은 올해 12월 말이다.

코스맥스는 구직자들이 직무 정보를 쉽게 검색할 수 있도록 채용 홈페이지에 ‘직무 소개’메뉴도 신설했다. 하위 메뉴로 ‘People’ 메뉴를 새로 개설하고 코스맥스 공식 인스타그램에 소개된 현직자 브이로그 및 면접 노하우 영상을 한데 모아 홈페이지에서 바로 확인할 수 있도록 했다. ‘Job Interview’ 메뉴에는 인터뷰 형식의 콘텐츠를 매달 게시해 주요 부서 현직자의 상세 업무와 필요 역량 등을 소개한다.

오는 18일과 25일에는 국내 주요 대학과 캐치카페 신촌점에서 현직자 직무상담회도 진행한다. 23일에는 전략마케팅 및 R&I 직무의 온라인 상담회를 운영한다. 세부 내용은 코스맥스 홈페이지에서 확인할 수 있다.

코스맥스그룹 관계자는 “코스맥스는 글로벌 시장을 무대로 메가 인디브랜드사들과 함께 K뷰티의 저변을 확대하고 있다”며 “유연한 사고와 적극적인 태도로 글로벌 뷰티&헬스 시장의 혁신을 이끌어갈 우수한 인재들의 많은 지원을 바란다”고 말했다.