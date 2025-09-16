학교폭력 피해 학생 2.5%로 역대 최대…초등생 5.0%로 가장 높아

교육부, 2025년 1차 학교폭력 전수조사 결과…중학생 2.1%·고교생 0.7%

피해 유형 언어폭력 39% 최다…교육부 초1∼2 대상 '관계회복 숙려제도' 도입

초·중·고교생 2.5%가 학교 폭력 피해를 봤다는 조사 결과가 나왔다.



2013년 교육부가 학교 폭력 전수 조사를 시작한 이후 가장 높은 수치로 초등학생의 피해가 두드러진 것으로 나타났다.

교육부는 17개 시도 교육청과 올해 4월 14일부터 5월 13일까지 '2025년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사)'를 실시한 결과 피해 응답률이 2.5%로 지난해 1차 조사보다 0.4% 포인트(p) 증가했다고 16일 발표했다.



이번 1차 피해 응답률은 피해 전수조사가 실시된 2013년 이후 가장 높았다. 기존 가장 높았던 해는 2013년 2.2%였다.



피해 응답률은 2019년 1.6%에서 코로나19 발생으로 원격 수업을 실시하면서 2020년 0.9%로 크게 줄었다가 등교 수업이 재개되면서 이후 매년 늘어 지난해 2.1%로 2%를 넘어섰으며 올해는 2.5%를 기록했다.



이번 조사는 초4∼고3 재학생 397만명 전체를 대상으로 온라인으로 실시됐으며 조사 참여율은 82.2%(326만명)였다.



조사 내용은 지난해 2학기부터 올해 4∼5월 응답 시점까지 학교폭력 목격·피해·가해 경험 등이다.



학교급별 피해 응답률은 초등학교 5.0%, 중학교 2.1%, 고등학교 0.7%로 모든 학교급에서 2024년 1차 조사 대비 응답률이 상승했다.



2024년 1차 조사에서는 초등학생의 4.2%, 중학생의 1.6%, 고등학생의 0.5%가 학교폭력을 당했다고 답했다.

연도별 학교 폭력 피해 응답률. 교육부 제공

이 기간 피해 응답률 증가율은 초등학생이 0.8%p로 가장 높았으며 이어 중학생(0.5%p↑), 고등학생(0.2%p↑) 순으로 나타났다.

교육부 관계자는 초등학생 피해 응답률이 가장 많이 늘어난 데 대해 "학교폭력 사안 접수 상황을 보면 초등학교가 낮으며 실제 사안 접수 건수를 봐도 이번에 줄었다"면서 "다수에게 피해를 주는 사이버 폭력 증가, 학부모의 민감도가 높아진 것 등 여러 요인이 있을 것으로 본다"고 설명했다.



피해 유형은 언어폭력이 39.0%로 가장 많았으며 이어 집단 따돌림(16.4%), 신체 폭력(14.6%) 사이버 폭력(7.8%) 순으로 조사됐다.

지난해보다 언어폭력(0.4%p↓)과 신체폭력(0.9%p↓)은 감소했으며 집단 따돌림(0.9%p↑)과 사이버폭력(0.4%p↑)은 증가했다.



모든 학교급에서 언어폭력 비중이 가장 높게 나타났으며, 학교급이 높아질수록 언어폭력, 집단 따돌림, 사이버폭력, 성폭력은 늘어난 반면 신체폭력, 강요, 금품갈취는 줄었다.



가해 응답률은 1.1%로 지난해보다 0.1%p 증가했다. 학교급별로는 초등학교는 2.4%(0.3%p↑), 중학교는 0.9%(0.2%p↑)로 늘어났으며 고등학교는 0.1%로 전년과 같았다.



폭력 목격 응답률은 6.1%로 지난해보다 1.1%p 늘었다.

연도별 학교 폭력 피해유형별 비중. 교육부 제공

교육부는 이번 실태 조사 결과와 현장 의견 수렴을 바탕으로 갈등의 교육적 해결 지원을 강화할 방침이다.

교육부는 특히 경미한 학교 폭력 사안이 많은 초등학교 1∼2학년을 대상으로 학교 내 학교폭력 전담기구 심의 전 관계 회복을 위한 조정·상담을 진행하는 '관계회복 숙려제도' 도입을 추진한다.



올해 하반기 시도교육청 의견을 수렴해 관계회복 숙려제도 운영 계획을 마련하고, 내년 3월부터 희망하는 시도교육청을 대상으로 시범 도입할 계획이다.



이 제도가 시행되면 교사가 아니라 전문가로 구성된 관계회복 개선단이 사안 발생 시 학교에 가서 문제를 해결하게 된다.



이해숙 교육부 학생건강정책국장은 "학교 공동체의 신뢰 제고와 사회정서 회복이 시급하다는 점을 깊이 인식하고, 학생들이 일상적 갈등을 교육적으로 해결할 수 있는 토대를 마련하겠다"면서 "다변화되는 사이버폭력 양상에도 대응할 수 있는 체계를 구축하기 위해 관계부처와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

<연합>