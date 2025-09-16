현대엔지니어링, 건축사업본부 임직원 자녀 대상 사생대회 실시

현대엔지니어링이 건축사업본부 임직원 자녀를 대상으로 제5회 사생대회를 실시했다고 16일 밝혔다.
이번 사생대회는 '내가 그린 안전한 현장', '미래를 만드는 현대엔지니어링'을 주제로 열렸다. ▲유치부 ▲초등부 저학년 ▲초등부 고학년 ▲중·고등부 4개 부문에서 총 75점의 작품이 접수됐다.
건축사업본부 내 팀별 조직문화 담당자와 임원진이 2차례에 걸쳐 심사했으며 최우수작 총 8점이 선정됐다. 우수 작품은 서울 종로구 계동 현대엔지니어링 본사 1층 로비에 전시됐다.
현대엔지니어링 건축사업본부는 임직원 자녀들의 창의력과 표현력을 키우고, 가족 간 소통의 장을 마련하기 위해 지난 2021년부터 사생대회를 진행해왔다. 지난 5년간 누적 526명의 임직원 자녀가 참여했다.
현대엔지니어링은 임직원 자녀 초청행사, 생태숲 가꾸기 봉사활동, 캠핑카 대여 서비스 등 임직원이 가족과 함께 참여할 수 있는 다양한 봉사 및 문화활동, 지원 제도를 운영하고 있다.
현대엔지니어링 관계자는 "임직원과 가족이 서로 소통하며 회사에 대한 자긍심과 소속감을 느낄 수 있는 기회가 되길 바란다"며 "가족 구성원 모두가 공감하고 어울릴 수 있는 다양한 프로그램을 마련해 나가겠다"고 말했다.