美 주식 순매수 80% 급감…韓증시 '로켓장'에 머니무브 추정

한주새 1조3천억→2천700억원…투자자예탁금은 3년8개월만에 최대 규모

국내 증시가 급등을 거듭하면서 미국 주식의 주간 순매수액이 5분의 1 수준으로 추락했다.



16일 한국예탁결제원 집계에 따르면 국내 투자자의 미국 주식 순매수액은 최근 한주(9∼15일) 1억9천600만달러(2천717억원)로 집계돼 그 직전 주(2∼8일) 9억5천300만달러(1조3천182억원)보다 79.4% 감소했다.



국내 투자자에게 통상 미국 증시는 한국 시장의 대체재 역할을 하는 만큼, 이번 감소는 최근 국장(국내 증시) 활황 덕에 자금이 대거 옮겨간 여파로 추정된다.



한국 증시는 주식시장 활성화 정책과 미국 금리인하에 대한 기대감을 원동력 삼아 지난주부터 코스피 최대치 기록을 연일 경신하고 이날 오후 한때 3,450선을 넘었다.



반면에 증시 '실탄' 자금인 투자자예탁금은 약 4년 만에 최대 규모로 불어났다.



금융투자협회에 따르면 투자자예탁금은 지난 1일 68조4천772억원이었다가 12일에는 72조8천900억원에 달해 3년 8개월 만에 최대치를 기록했다.



투자자예탁금은 고객이 증권사 계좌에 넣어 둔 잔금 총계로, 통상 주식 투자 열기가 확산하면 함께 늘어난다.



미국 주식 투자는 코로나19 사태와 AI(인공지능) 산업 부흥을 계기로 인기가 급등했고 작년 코스피 부진 땐 '국장에 투자하면 바보'라는 유행어를 만들 정도로 국내 증시의 대안 역할을 했다.



증권가에서는 달러 약세가 계속될 전망이고 우리 정부의 부양책 기조가 분명한 만큼 큰 틀에서 한국 증시가 '우상향' 기조를 유지하며 자금이 쏠릴 것이라는 관측이 나온다.



이은택 KB투자증권 연구원은 이날 보고서에서 "현재 상황은 달러 약세, 저유가, 저금리의 '3저(低) 호황'으로, 현실화하기 어렵던 이 3요소의 조합이 1986년 이후 40년 만에 다시 나타났다"며 "장기적 관점에서 3저는 지속될 것으로 예측되며 한국 증시를 더 높은 곳으로 이끌 것"이라고 예측했다.



단 불확실 요인도 적잖다.



미국의 기준금리 인하가 시장 기대치에 못 미칠 수 있다는 우려가 큰 데다, 난항을 겪는 한미 관세 협의의 결과도 주가에 변수가 될 수 있다.



신한투자증권의 이재원 연구원은 "미국 금리 방향을 논의하는 FOMC 회의(연방공개시장위원회 회의)를 앞두고 경계감 속 증시가 보합권 등락을 할 전망"이라며 "향후 상승 동력은 관세 협상 진전과 3분기 기업 실적에 있을 것"이라고 내다봤다.

