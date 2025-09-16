영등포구, 열린 음악회 등 ‘제30회 구민의 날’ 기념 행사 2주간 진행 [지금 우리 동네는]

서울 영등포구가 ‘제30회 영등포 구민의 날’을 맞아 15일부터 29일까지 2주간 다양한 기념행사를 마련했다. 9월28일은 1946년 영등포구가 서울시에 편입된 날을 기념하는 구민의 날이다.

구에 따르면 16일 오후 7시30분 여의도 KBS홀에서 ‘구민의 날 30주년 기념 KBS 열린음악회(영등포구 편)’가 진행된다. 방송은 11월9일 방영될 예정이다. 이어 24일 오후 3시 영등포 아트홀에서는 ‘구민의 날 기념식’이 열린다. 행사는 △AI가 바라보는 영등포의 미래 영상 상영 △민선 8기 3주년 성과 영상 상영 △구민 헌장 낭독 △명예구청장 위촉 △구민상 시상 △구민의 날 노래 재창 등으로 구성됐다.

27일에는 세계적 로봇공학자 ‘데니스 홍’과 함께하는 ‘제1회 영등포 롯봇경연대회’가 개최된다. 관내 초등학교 4~6학년 200명이 사회문제 해결을 주제로 직접 로봇을 제작하고, 데니스 홍 교수가 현장에서 코칭을 진행한다. 구는 이번 대회를 영등포 대표 과학경연으로 발전시켜 차세대 혁신 인재를 발굴해나갈 계획이다.

이 밖에도 △20일 신길 책마루 문화센터에서 ‘정재승 교수’ 명사특강 △22일 영등포 볼런티어 오케스트라 ‘찾아가는 음악회’ △27일 ‘여의도 서울세계불꽃축제’ △28일 안양천 힐링 걷기 대회 등 다채로운 프로그램이 이어진다.

구민을 위한 특별 혜택도 마련됐다. 구는 △주렁주렁 동물원 영등포점 입장권 50% 할인 △영등포 사랑상품권 93억원 발행 △영등포땡겨요 상품권 51억원 확대 발행 △전통시장 경품 증정 이벤트 등을 준비했다. 자세한 내용은 구 누리집(홈페이지) ‘우리구소식’ 게시판 또는 영등포 소식지 9월호에서 확인할 수 있다.

최호권 구청장은 “지난 30년간 구민과 함께 걸어온 발자취를 밑거름 삼아 다가올 미래도 구민과 소통하며 더 큰 도약을 준비하겠다”라며 “30년의 성장을 돌아보며, ‘영등포 대전환 시대’를 구민과 함께 그려가겠다”라고 말했다.